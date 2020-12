Accusés d'avoir "trahi le peuple", Bédié et l' opposition s'expliquent

La participation de l' opposition ivoirienne, avec à sa tête Henri Konan Bédié, au dialogue politique initié par le président Alassane Ouattara, suscite de l'indignation chez certains de leurs militants. Face à cette vague de colère, les responsables politiques de l’opposition sont montés au créneau, jeudi 24 décembre 2020, pour appeler au calme et à la sérénité.

Bédié et l’ opposition au peuple : "Faites-nous confiance"

« On vous regarde ! », n'ont cessé de ruminer certains internautes, militants de l’opposition politique ivoirienne, depuis l'ouverture du dialogue politique avec le pouvoir Ouattara.

« Ceux des partis politiques qui pensent que la solution à leurs problèmes politiques se trouve dans les législatives, doivent cesser de rêver. Si l'opposition est majoritaire à l'assemblée nationale, le pouvoir pourrait se gérer par ordonnance. Alors, il est mieux que cette opposition reste soudée dans les prises de décisions face l'adversaire commun », ont interpellé des militants mécontents.

En réaction à cette vague de mécontentement, les responsables de l’opposition politique ivoirienne dirigée par Henri Konan Bédié ont tenu à rassurer leurs militants, lors d’un point de presse, tenu, jeudi au siège du PDCI-RDA à Abidjan-Cocody.

« La coalition des plateformes et des partis politiques de l’opposition rappelle à tous, son attachement à la démocratie, au dialogue et au respect des textes qui régissent notre pays, notamment son attachement au respect de la Constitution, notre loi fondamentale », rassure l’opposition ivoirienne.

Les opposants assurent depuis le siège du parti dirigé par Henri Konan Bédié que leurs revendications, à savoir la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, la réforme de la CEI et du Conseil constitutionnel, demeurent. Elle demande à cet effet "de lui faire confiance et de rester mobilisés et à l’écoute".

Ci-dessous l’intégralité de la déclaration de l’opposition

Le vendredi 18 décembre 2020, le Gouvernement a invité les partis d’opposition à la reprise du Dialogue Politique. La coalition des plateformes et des partis politiques de l’opposition a décidé au cours d’une séance de travail organisée à cet effet le dimanche 20 décembre 2020, de se rendre à cette rencontre pour :

a) Écouter ;

b) Décider de la ligne de conduite pour la suite des travaux ;

c) Rappeler ses revendications comme annoncées par le Président Henri Konan Bédié lors de son adresse à la nation, le mercredi 9 décembre 2020.

La séance de démarrage des travaux du dialogue politique a eu lieu le lundi 21 -12- 2020, à la Primature. Au cours de son discours inaugural le Premier Ministre a indiqué que ce dialogue politique visait :

- Les réglages à faire pour une CEI consensuelle par l'adoption de mesures concertées permettant des élections transparentes et crédibles ;

- La création d'un environnement politique apaisé à travers une concertation fraternelle.

Il a aussi, clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de sujets tabous et a demandé que les discussions soient franches, sincères et empreintes d'élégance.

Au regard de ce cadrage prometteur fait par le Premier Ministre, la coalition des plateformes et des partis politiques de l’opposition a décidé de prendre part aux travaux en vue de la prise en compte de ses préoccupations. Il s’agit entre autres de/du :

- l’élargissement du cadre de discussion à tous les acteurs politiques dans le cadre d’un dialogue national inclusif ;

- la relecture de la loi organique et du code électoral ;

- de la prise en compte des arrêts de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples (CADHP) sur la CEI ;

- la libération des prisonniers politiques et militaires ;

- retour de tous les exilés politiques avec à leur tête le Président Laurent Gbagbo , le Premier Ministre Soro Kigbafori Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Bendjo ;

- la cessation des poursuites à l’encontre des membres de l’opposition.

La coalition des plateformes et des partis politiques de l’opposition rappelle à tous son attachement à la démocratie, au dialogue et au respect des textes qui régissent notre pays, notamment son attachement au respect de la Constitution, notre loi fondamentale.

Elle demande aux militants, aux militantes aux sympathisants et au peuple de Côte D’Ivoire de lui faire confiance et de rester mobilisés et à l’écoute.

Fait à Abidjan le jeudi 24 décembre 2020 ;

Pour la coalition des plateformes et des partis Politiques de l’opposition, Pr Niamkey Koffi - Secrétaire Exécutifdu PDCI-RDA, secrétaire permanent de la CDRP : Pr Georges-Armand Ouégnin - Président de EDS. SERVICE COMMUNICATION FPI.