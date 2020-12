Législatives 2021 : Voici le danger qui guette les proches de Soro

Guillaume Soro est toujours loin de la terre de ses ancêtres. Son exil, entamé depuis le 23 décembre 2019, se poursuit. Le dossier de candidature du leader de Générations et peuples solidaires (GPS) a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Après la réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat, le pays se prépare à organiser les législatives en 2021. L'opposition ivoirienne qui a boycotté le scrutin présidentiel, prendra-t-elle part à ces joutes électorales ? Pour sa part, El Hadj Mamadou Traoré met en garde les soroistes.

Les proches de Soro prendront-ils part aux législatives ?

Le Front populaire ivoirien (FPI), proche de Laurent Gbagbo, entend bien participer aux élections législatives de 2021. Au sortir d'un comité central, le mardi 22 décembre 2020, le parti à la rose a aussi laissé entendre qu'il s'engagera pour les municipales et les régionales.

"Le Front populaire ivoirien (FPI), tout en continuant résolument le combat pour la création d’un cadre consensuel pour l’organisation d’élections justes et transparentes, participera aux élections législatives, municipales et régionales, et se donnera, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l’opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI-RDA, les moyens de les gagner", a fait savoir l'ancien parti au pouvoir.

Dans une publication sur sa page Facebook, El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Soro, préfère mettre les soroistes contre toute participation aux législatives 2021. Ce cadre de Générations et peuples solidaires prévient que des participants du député de Ferké s'engagent en tant qu'indépendants à ces élections, ils seront accusés par le GPS d'avoir trahi Guillaume Soro.

Cependant, El Hadj Mamadou Traoré soutient que tout échec d'un candidat indépendant issu de GPS sera vu comme celui de Guillaume Soro. "Si vous gagnez les élections, vous serez la cible d'un achat de conscience par nos amis du Restaurant. Ils chercheront à vous corrompre afin que vous rejoigniez leur camp. Cela aura forcément une incidence négative sur GPS", a prévenu ce proche collaborateur de l'ex-président de l'Assemblée nationale.

Pour El Hadj Mamadou Traoré, les chances des soroistes de remporter les législatives, car la Commission électorale indépendante (CEI) et le Conseil constitutionnel sont à la solde du parti au pouvoir.