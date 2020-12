Souleymane Kamagaté crie sa colère à Dominique Ouattara, les raisons

L'époux de Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté dit L’homme Saga n'a pas du tout apprécié la rencontre entre Dominique Ouattara et les artistes Fally Ipupa et Maitre Gims.

Souleymane Kamagaté pas content de Mme Dominique Ouattara: "C'est frustrant"

Deux superstars de la musique urbaine sont présentement sur les bords de la Lagune Ebrié. Il s'agit du célèbre rappeur, Maître Gims, de son vrai nom Ghandi Djuna, qui a donné un concert le vendredi 25 décembre dernier à l'Heden Golf Club à Abidjan.

Et du célébrissime chanteur congolais, Fally Ipupa, le roi de la rumba, qui était également en concert le 26 décembre 2020 au palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, puis le 27 décembre 2020 au stade de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Après leurs différents spectacles, nos deux célébrités ont été reçues par une importante personnalité du pays. Il s'agit notamment de l'épouse du président Alassane Ouattara.

''La Première Dame Dominique Ouattara a reçu dans le cadre d’un déjeuner les célèbres chanteurs Maître Gims et Fally Ipupa, le lundi 28 décembre 2020 à Assinie. Présents à Abidjan dans le cadre de plusieurs concerts pour cette période de fin d’année, ces artistes congolais ont tenu à aller présenter leurs civilités à Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire'', apprend-on sur la page Facebook de Mme Dominique Ouattara.

Il n'en fallait pas plus pour susciter le courroux de l'époux de la chanteuse Couper-décaler Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté dit L'Homme Saga.

''Très mauvaise communication. C'est frustrant. Les courriers des artistes ivoiriens sont remplis au service courrier de votre cabinet et sont sans suite Maman Dominique. Vous voir recevoir ces artistes sans qu’ils ne déposent un courrier peut frustrer nos artistes locaux... Cette communication ne peut pas vous apporter grand chose Maman", a écrit L'Homme Saga sur les réseaux sociaux.

Des internautes ont par ailleurs répondu aux critiques de L'Homme Saga. ''Ne rencontre pas la Première dame qui veut, et Fally et Maitre Gims sont des icônes de la musique africaine. Et ils l'ont prouvé à tous les niveaux. Rien de mal à ce qu'ils soient reçus par la Première dame...Les artistes ivoiriens doivent se mettre au travail au lieu de se clasher inutilement sur la toile'', a répliqué un internaute.