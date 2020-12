Dialogue politique pouvoir-opposition: Ça passe ou ça casse

Ouvert lundi 21 décembre 2020, à l’initiative du président Alassane Ouattara, le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition, livrera ses conclusions, ce mardi 29 décembre 2020.

Dialogue politique: La restitution des conclusions et recommandations, prévue ce mardi à la primature

C’est dans l’après midi de ce mardi 29 décembre 2020 à la Primature au Plateau, que le gouvernement rendra publiques les conclusions ainsi que les recommandations des pourparlers avec l’opposition, relatifs à l’organisation des prochaines élections législatives.

Le Premier ministre Hamed Bakayoko avait pris part à l’ouverture de ce dialogue direct entre les représentants de la partie gouvernementale et ceux de l’opposition ivoirienne, revenue à de meilleurs sentiments, après une élection présidentielle mouvementée en octobre dernier. « Le gouvernement fera tout ce qui est humainement possible pour faire avancer ce dialogue », avait promis le chef du gouvernement.

C'est pourquoi, Hamed Bakayoko avait profité pour demander, en retour à l’opposition, un « esprit d’ouverture » car le dialogue ne pourra pas progresser « si on va de « préalables en préalables ». En attendant le rapport final, on relève déjà plusieurs points de convergence, à savoir la volonté de poursuite des discussions entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, en y associant l’ex-président Laurent Gbagbo; l’organisation d’assises nationales pour la paix et la réconciliation; le principe de la libération des personnes, leaders politiques et militants poursuivis pour des faits liés au mot d’ordre de désobéissance civile.

Le seul point de divergence, selon le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, se situerait au niveau des modalités de libération des prisonniers. Mais l'opposition semble y ajouter la question du retour de tous les exilés politiques dont Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Akossi Bendjo; la libération des prisonniers de la crise électorale de 2010; la refonte de la CEI et du Conseil constitutionnel...