Côte d'Ivoire: Attaque armée au poste à péage de Thomasset

Le poste de péage de Thomasset sur la route de l'Est de la Côte d’Ivoire, a été attaqué jeudi aux environs de 3H du matin par des individus non encore identifiés, rapporte un communiqué de la Direction générale du Fonds d'entretien routier (FER).

Le Péage de Thomasset attaqué après un an service

L'information qui émane d'un communiqué de la Direction de la communication et dont Afrique-sur7 a reçu copie, fait état de ce que, ce jeudi 31 décembre 2020, aux environs de 3 heures du matin, le poste de péage de Thomasset, sur la route de l'Est (National A1), a été attaqué par des individus non identifiés. Cette attaque, précise la note d’information, a occasionné de nombreux dégâts matériels.

Fort heureusement, précise toujours le communiqué, « aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée ». Afin de parer à d'éventuelles récidives, le Fonds d’entretien routier (FER) annonce des mesures sécuritaires d'urgence en vue de renforcer la sécurité de la gare de Thomasset et ses environs. Afin de déterminer la nature, les circonstances et le bilan de cette attaque, des enquêtes sont également en cours.

Par ailleurs, conclut la Direction générale du FER, les usagers et les populations que des dispositions ont été prises pour sécuriser l'ensemble des gares. Mis en service il y a tout juste un an, le coût du péage au poste à péage de Thomasset, est compris entre 500 francs CFA pour les véhicules légers, les minicars de moins de 32 places (véhicules intermédiaires), 1 500 francs CFA, les cars de plus de 32 places et gros camions, 2 500 francs CFA et les camions poids lourds, 3 500 francs CFA.

Ces tarifs ont été arrêtés par l’ensemble des parties prenantes constituées par l’administration routière, l’administration du territoire, la chefferie traditionnelle, selon les responsables en charge de la structure.