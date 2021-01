Présidentielle au Niger: Mohamed Bazoum et Mahamane Ousmane au 2è tour

Les résultats du premier tour de la Présidentielle au Niger du 27 décembre 2020, ont été annoncés ce samedi 2 janvier 2021 par la Commission électorale nationale indépendante.

Présidentielle au Niger : Un taux de participation de 69,67%

Les candidats du Parti nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS TARAYYA, pouvoir), Mohamed Bazoum, et du Renouveau démocratique et républicain (RDR Tchanji, opposition), Mahamane Ousmane, sont qualifiés pour le second tour des élections présidentielles au Niger, avec respectivement 39,33% et 16,99% des résultats globaux provisoires rendus publics samedi par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

L’ancien président avait reçu le soutien d’un autre prétendant, Hama Amadou, dont la candidature avait été invalidée par la Cour constitutionnelle début décembre.

Trente candidats étaient en lice pour la succession de Mahamadou Issoufou. Hama Amadou, battu au second tour de la précédente élection présidentielle, avait été empêché de se présenter à cause d’une condamnation criminelle, laissant l’opposition sans véritable chef de file.

Le taux de participation de la présidentielle au Niger est de 69,67%, avec 5,2 millions de votants sur 7,4 millions d'électeurs inscrits (pour une population de 23 millions d'habitants), selon ces résultats qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle.

Issoufou: "nouvelle page de l'histoire démocratique du Niger"

« Quel que soit le vainqueur, la victoire appartiendra au peuple nigérien. C’est un jour spécial pour le Niger qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique », avait souligné le président sortant, après avoir voté à l’hôtel de ville de Niamey le 27 décembre 2020.

Dans son allocution télévisée pour le Nouvel an, Issoufou, 68 ans, s'est félicité de ce que "cette nouvelle page de l'histoire démocratique de notre pays est un succès".