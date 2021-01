Affaire Souleymane Kamagaté: Vitale demande pardon à Ami Sarah

En ce début d'année 2021, la chanteuse Couper-décaler, Bomisso Nadège alias Vitale, a fait un clin d'oeil à son aînée Claire Bahi.

Vitale: ''Arrêtons d'être hypocrites dans nos relations (...) Enterrons la hache de guerre''

Dans une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, l'ex Première dame du Couper-décaler, aujourd'hui chantre de l'Éternel, Claire Bahi, a fait un témoignage assez troublant sur son ancienne vie d’artiste. Un témoignage qui accablait directement ses anciennes collègues du mouvement. ‘’Le monde dans lequel je suis quittée, était un monde virtuel… La plupart de ce qu’on vivait était inventé pour plaire… Le Seigneur m’a libérée de cette prison qui fait que je ne suis plus obligée de mentir‘’, avait-elle indiqué.

Et de poursuivre: "La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, a-t-elle confessé.

Dans une interview accordée à Afrique-sur7.fr, la virevoltante chanteuse Couper-décaler, Bomisso Nadège alias Vitale est revenue sur ces propos de Claire Bahi. ''Elle seule sait pourquoi elle a dit cela mais ça ne veut pas dire que moi, je fais ce qu'elle a dit. Elle, c'est elle, et moi, c'est moi'', a lâché la meilleure chanteuse Couper-décaler de l'année 2020.

Abondamment citée dans les polémiques en cette année 2020, Vitale semble en avoir assez. A cet effet, elle a adressé un message à Claire Bahi en ce début d'année 2021, promettant de chanter également à la gloire de Seigneur. ''Je souhaite(...) la bonne année à notre devancière Claire Bahi. Désormais chantre de l'Eternel. Que Dieu continue de la bénir et la soutenir dans sa foi chrétienne. Cette année, je ferai également des chansons à la gloire du Seigneur'', a-t-elle confié à Media Prime tout en présentant ses excuses à toutes les personnes qu'elle a pu frustrer durant l'année 2020, y compris Bamba Ami Sarah.

''...ll y a eu trop de choses en 2020. Alors, pour cette nouvelle année, je présente mes excuses à celles que j'ai peut-être blessées, minimisées, frustrées, offensées sans le savoir lors de mes directs, mes interventions, mes prises de position. Elles ne sont pas obligées d'accepter mes excuses mais je le fais avec sincérité. Arrêtons d'être hypocrites dans nos relations. Soyons nous même. Enterrons la hache de guerre. Rentrons en 2021 avec l'amour, la paix et l'harmonie entre nous'', a-t-elle souhaité.