L'affaire Deversaille agace Billy Billy: ''Une jeunesse abonnée aux futilités''

Le rappeur ivoirien, Billy Billy n'est pas du tout content de la tournure que prend l'affaire Deversaille. Ce qu'il reproche à la jeunesse ivoirienne.

Billy Billy: ''Notre jeunesse est aussi coupable de la mauvaise gestion de nos États''

L’affaire Deversaille suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux depuis lundi soir. La vidéo montrant un jeune homme en train d'être épinglé par le balai mystique d’une vielle dame, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Vilipendé sur la toile, Deversaille a tout de même donné sa version des faits dans une vidéo publiée sur First Mag le vrai.

‘’L’histoire s’est passée sur mon lieu de travail. Nous étions trois et le gérant a dit qu’il a perdu 50.000Fcfa. Pour voir qui a pris l’argent, le gérant et la serveuse sont allés voir une femme à Port Bouet. En partant, ils ont dressé la liste des personnes présentes (…) Arrivés là-bas (…) quand le gérant a dit mon nom, ça l'a pris (…) Donc le lendemain, lorsqu’on a fini de travailler, le gérant a commencé à me crier dessus. Il m’a demandé de venir aussi chez la dame(… ) mais je reste sur ma position. Ce n’est pas moi", a-t-il fait savoir.

Cependant, force est de constater que Deversaille ne sort pas perdant de cette affaire qui l'a d'ailleurs rendu célèbre. Mardi, le jeune homme a été reçu par la Directrice générale d'une entreprise immobilière; puis par la chanteuse Vitale. Ces dernières lui ont respectivement remis la somme de 100.000 mille Fcfa. De plus, sa photo a été postée sur plusieurs pages Facebook, et l'affaire continue de faire grand bruit sur la toile. Des internautes se sont même amusés à reproduire la scène du balai mystique.

Il n'en faillait pas plus pour susciter le courroux du célèbre rappeur ivoirien Billy Billy qui n'est pas passé par 4 chemins pour cracher ses vérités. ''Au lieu de s'activer pour les législatives qui arrivent; penser à qui va les représenter à l'assemblée nationale, ils sont en train de poster les photos d'un certain dj Versailles ou deVersailles; je ne sais même plus. Une jeunesse qui ne s'intéresse qu'aux futilités. Cette année, on parlera moins des politiciens parce que notre jeunesse est aussi coupable de la mauvaise gestion de nos Etats. Ils me diront: c'est juste pour rigoler et puis quoi encore'', a dénoncé Billy Billy sur Facebook.