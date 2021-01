Couper-décaler: Après Dj Arafat, Olopkatcha frappé par un malheur

Le fidèle compagnon de feu Ange Didier Houon dit Dj Arafat, Olopkatcha l'empereur a été frappé par un térrible malheur en ce débiut d'année 2021.

Mauvaise nouvelle pour Olopkatcha l'empéreur, un an après le décès de Dj Arafat

La séparation fut brutale entre les deux hommes. Arafat DJ et Olopkatcha l'empereur; deux amis que l'on disait inséparables jusqu'à l'annonce de la terrible nouvelle, le lundi 12 août 2019, du décès de Dj Arafat.

Un peu moins d'un mois après la mort tragique d'Ange Didier Houon alias Arafat Dj, Olokpatcha, son fidèle compagnon, éprouvant toujours du mal à faire son deuil, avait exprimé son amertume moins d’un mois après la triste nouvelle

"Le plus triste dans ce deuil est que la seule personne capable de me consoler est celle que je pleure. À jamais dans mon cœur Didier. Je me demande si je trouverai la force d'évacuer cette douleur qui me ronge de jour en jour", a-t-il exprimé dans un message publié sur sa page Facebook.

"(…) Je pleure ton départ mon frère et tout ce que je demande ou que j'attends du créateur, c'est qu'il te fasse miséricorde, qu'il te pardonne tes fautes et qu'il t'accueille dans son royaume", a-t-il imploré pour l'âme du défunt.

Un peu plus d'un an après la mort de son ami d'enfance, Djupro Francis Didier alias Olopkatcha qui essaie tant bien que mal de refaire sa vie, vient d'etre frappé par un terrible malheur.

En effet, l'ex bras droit du boss de la Yorogang a perdu son père Djupro Apoutou Henry. Un décès survenu le mardi 5 janvier 2021 au CHU d'Angré dans la commune de Cocody. Ce décès s'ajoute à celui du père de Youyou Toit Rouge, ex-manager d’Arafat Dj, survenu en décembre 2020.

La rédaction d'Afrique-sur7.fr présente ses sincères condoléances à Djupro Francis Didier alias Olopkatcha l'empéreur.