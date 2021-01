Législatives 2021 - Agboville: Un grave danger guette Adama Bictogo (RHDP)

Le divorce est-il consommé à Agboville entre Adama Bictogo et les populations, notamment avec les autochtones Abbey qui souhaitent que le directeur exécutif du parti au pouvoir, le RHDP, passe la main à une nouvelle génération lors des élections législatives du 6 mars 2021?

Agnéby-Tiassa: Le désamour entre Agboville et Bictogo?

L’Agnéby-Tiassa et particulièrement la ville d’Agboville a connu une ambiance particulière le Week-end dernier a l’occasion des consultations en vue de la publication de la liste des candidats du RHDP au prochain scrutin des législatives.

Bien qu’il ait annoncé le 02 janvier 2021 à Agboville devant les responsables politiques de son parti, son intention de rempiler un nouveau mandat en sa qualité de député sortant de la commune, Bictogo fait toujours planer le doute.

Se contentant selon ses propres termes de s’en «remettre au Président de la République et à la coordination locale de décider » de l’opportunité de sa candidature.

« Ça sera une équipe qui va aller aux élections législatives et non un individu. Si ma candidature venait donc à être retenue par le coordonnateur régional du RHDP, on irait ensemble pour la bataille des élections législatives », avait-il indiqué.

« C’est une intention de candidature. Pour ce qui me concerne, j’ai un président de parti (ndlr Assane Ouattara) et en tout état de cause, je déposerai ma candidature et on appréciera », a -t-il précisé.

Législatives 2021 à Agboville: Adama Bictogo sur la sellette ?

Vision que plusieurs représentants des différentes couches de la population, ne partagent pas. Le coordonnateur régional du parti aura-t-il suffisamment d’audace pour rejeter la candidature de son directeur exécutif ? Secret de polichinelle.

En effet, la génération montante aurait voulu voir une volonté manifeste du député d’Agboville de faire la promotion d’une nouvelle classe politique dans la région, avec les jeunes cadres.

Selon plusieurs confidences, le député sortant avait promis aux populations lors de la dernière législature, de ne pas rempiler un nouveau mandat et de laisser la chance à d’autres compétences de s’exprimer.

Mais aujourd’hui, l’enjeu de ces échéances électorales auxquelles l’opposition ivoirienne qui a boycotté le scrutin présidentiel entend y prendre une part active, semble avoir pris le dessus sur cette promesse électoraliste d’Adama Bictogo.

« Je serai candidat pour les élections législatives à venir parce que nous allons avoir en face toute l’opposition », a-t-il lâché en fin de compte devant les dirigeants d’instances du parti, réunis à Agboville début janvier.

Le spectre de 2013 va-t-il se répéter ?

On se rappelle, lors des élections municipales de 2013 dans la même commune qui a vu grandir Adama Bictogo, il avait essuyé une cinglante défaite dans sa volonté de briguer un mandat à la mairie de la ville. Plutôt, sa candidature avait enregistré une fin de recevoir auprès de l’ensemble des chefs des communautés des villages qui composent la commune.

Est-ce là le début d'un bras de fer au lendemain incertain entre le député hiérarchique et ses administrés qui font mine grise face à une candidature de trop d'un «fils» devenu trop gourmand et/ou gênant ?

Bictogo, un stratège rompu engagé pour le RHDP et pour le président Alassane Ouattara

En effet, Adama Bictogo, personnalité de premier plan au RHDP, se présente comme un cacique de République.

Alors que le président Alassane Ouattara avait déja annoncé sa retraite politique à la fin de son second mandat, Bictogo est l'une des personnalités du parti au pouvoir à avoir donné de la voix pour ramener leur mentor dans l'arène politique. Et le 6 août 2020, dans une adresse à la Nation, le président ivoirien se déclare candidat pour un 3e mandat.

Ce serviteur loyal du régime d’Abidjan, a été de tous les combats politiques depuis 1994, auprès d’Alassane Ouattara, avant que leurs relations ne prennent un coup de froid en 2012, quand il fut congédié du gouvernement à la suite du scandale du détournement des indemnisations des victimes du Probo Koala.

Une mésaventure que l'ancien ministre de l'integration africaine a vite fait de faire oublier à son mentor par son engagement sans faille doublé d'un charisme unique de grand harangueur.

Fin stratège politique, le député sortant d'Agboville, par ailleurs PDG du groupe Snedai, pèse lourd dans la balance, aussi bien au RHDP qu'au sommet de l'Etat. Adama Bictogo respire bien la sérénité. Sérénité que les tempêtes électorales liées au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, n'ont pas ébranlée.

A l'instar de plusieurs localités du pays, la région de l' Agnéby-Tiassa dont Agboville en est le chef-lieu, avait été le foyer de violences communautaires avant, pendant et après l'élection présidentielle, faisant plusieurs victimes.

Notons cependant que, bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député, compte tenu de la mission de vote des lois et de contrôle de l’action du Gouvernement dévolu à l’Assemblée nationale, représente la Nation tout entière et est à ce titre détenteur d’un mandat national.

Un député appartient obligatoirement à une des commissions permanentes de l’Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance publique et qui aboutira au vote de la loi.