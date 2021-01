Législatives 2021 à Agboville: Le candidat Adama Bictogo se positionne

A Agboville, Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Paix et la Démocratie (RHDP), est candidat aux élections législatives de 2021 qui se dérouleront au mois de mars prochain.

Agboville: Le candidat Adama Bictogo craint-il 2013?

Le député sortant d’Agboville commune a fait cette annonce le 02 janvier 2021 à Agboville, au terme d’une rencontre de son parti avec les responsables politiques, animateurs et structures spécialisées venus de toute l’Agnéby-Tiassa.

« Je serai candidat pour les élections législatives à venir parce que nous allons avoir en face toute l’opposition », a déclaré Adama Bictogoto. « C’est une intention de candidature. Pour ce qui me concerne, j’ai un président de parti et en tout état de cause, je déposerai ma candidature et on appréciera », a -t-il précisé.

Serviteur loyal du régime d’Abidjan, Adama Bictogo qui a été de tous les combats politiques depuis 1994, auprès d’Alassane Ouattara, avant que leurs relations ne prennent un coup de froid en 2012, quand il fut congédié du gouvernement à la suite du scandale du détournement des indemnisations des victimes du Probo Koala, entend s’appuyer sur le parti incarné par son mentor pour se faire élire.

Engagé avec le RHDP

« Ça sera donc une équipe qui va aller aux élections législatives et non un individu. Si ma candidature venait donc à être retenue par le coordonnateur régional du RHDP, on irait ensemble pour la bataille des élections législatives », a justifié l’ex-ministre de l’Intégration Africaine.

Par ces législatives, Adama Bictogo, né le 14 Décembre 1962 à Daloa dans le Centre-ouest de la Côte d’Ivoire, souhaiterait que les différents candidats du parti portent haut le projet de société de leur mentor réélu pour un 3è mandat le 31 octobre dernier, à l’issu d’un scrutin présidentiel très controversé qui a occasionné plus de 85 morts dans le pays.

Pour ce grand thuriféraire du régime, Alassane Ouattara qui est son « premier mandat de la 3è République », devrait miser sur les meilleurs « chevaux… ceux qui ont une emprise sur le terrain » pour une victoire « écrasante » à ces échéances électorales auxquelles l’opposition a décidé d’y prendre part.

La peur au ventre?

« Notre objectif immédiat ici est de gagner les élections législatives afin que le Président de la République dispose d’un socle institutionnel confortable lui permettant de mettre en œuvre son projet de société qui est "La Côte d’Ivoire solidaire" », fait savoir le PDG du puissant groupe SNEDAI.

On se rappelle que lors élections municipales de 2013 à Agboville où il a grandi, Adama Bictogo avait essuyé une cinglante défaite dans sa volonté de briguer un mandat à la Mairie de la ville. Plutôt, il avait été désavoué par les 18 villages que compte le département, qui ont dit non à sa candidature.

"Comment peut-on perdre une élection, alors que l'on vous a dit que le Rdr compte 600 comités de base avec chacun 20 militants, soit 12.000 électeurs potentiels", s'est-il interrogé lors d'une rencontre d'échanges avec les militants du parti présidentiel à Agboville. Et d’évoquer un dysfonctionnement interne au sein de sa formation politique.

A l'instar de plusieurs localités du pays, Agboville et la région de l' Agnéby-Tiassa ont été le foyer de violences avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Plusieurs victimes ont été déplorées malheureusement.

Infos: Tizié To, depuis Agboville