Côte d'Ivoire: Vers un dialogue direct entre Guillaume Soro et Ouattara?

Guillaume Soro est de plus en plus isolé sur la scène politique ivoirienne. Contraint de libérer le tabouret après son refus d'adhérer au RHDP, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) est également mis en minorité au sein de l'opposition à laquelle il a pourtant adhéré. Kader Diarrassouba, un proche de l'ancien Président de l'Assemblée nationale, a tout d'abord fustigé cette attitude de l'opposition envers son leader, avant d'envisager la possibilité d'un dialogue direct entre Alassane Ouattara et Soro Kigbafori Guillaume pouvant déboucher sur une négociation d'un probable poste de vice-président, de Premier ministre ou de président de l'Assemblée nationale.

Guillaume Soro, trahi par ses compagnons de l'opposition ? Les confidences d'un pro-Soro

SI M. SORO GUILLAUME KIGBAFORY ENGAGE UN DIALOGUE DIRECT AVEC M. ALASSANE OUATTARA

Par M. Kader Diarrassouba

Proche de l'ex PAN

En fait, l’impression nette que j’ai, chacun dans l’opposition prêche pour sa propre chapelle, faisant fi des innocents assassinés et ceux en prison. Personne ne réclame même la libération des prisonniers de GPS.

GPS se démène comme un beau diable pour l’intérêt d’ensemble. Demandant l’application de l’État de droit, de la justice. Certains sont dans les petits calculs nombrilistes ; un passeport pour l’un pas pour l’autre. Rentes viagères pour les uns, pas pour les autres. Certains négocient pour leurs prisonniers, pas pour les autres.

Question : Si M. Soro Guillaume Kigbafori engage lui aussi un dialogue direct avec M. Alassane Ouattara. Qu’est-ce qui va l’empêcher de négocier la vice-présidence, la Primature ou l’Assemblée nationale ? On va lui reprocher quoi ?

Quand M. Soro démissionnait de l’Assemblée nationale, d’aucuns prétendaient un plan avec M. Ouattara. Maintenant qu’il est avéré qu'il n'y avait aucun deal, était-il obligé de « libérer le tabouret ? »

On reproche tous les péchés d’Israël à M. Soro, est-il le premier à s’être allié à M. Ouattara ?

Est-il celui en 2005 qui a lancé le RHDP en France ?

Est-il celui qui a fait le Front Républicain en 1995 ?