Comité de normalisation à la FIF : Cyrille Domoraud et l'AFI en sursis ?

Supendu par la Fifpro, quel sera le sort du président de l'AFI, Cyrille Domoraud, quand le comité de normalisation de la Fifa s'installera à la FIF ? C'est la grosse question que se posent de nombreux observateurs.

Cyrille Domoraud écarté par le Comité de normalisation pour la FIF ?

Candidat à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’emblématique capitane des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a été lâché par ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale, membres de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), qui ont préféré octroyé le parrainage de ladite association au candidat Yacine Idriss Diallo.

Il s'agit entre autres de Kolo Touré, Arouna Dindané et de Cyrille Domoraud. "Il y a 3 ans, on a approché Drogba pour être notre candidat, mais il a refusé en disant qu’il n’était pas intéressé. C’est lorsque Sidy Diallo a décidé de ne plus se représenter candidat, qu’il (Drogba) a décidé de se présenter. C’était déjà trop tard, on avait déjà choisi notre candidat… Le projet de Didier est individuel… Si je l’ai en face de moi un jour, je lui dirai que je suis désolé, mais le choix avait déjà été fait… Quand une personne fait partie d’une association, la première des choses, c’est d’approcher ceux qui sont dans l’association pour étaler son projet, mais ça n’a pas été le cas avec lui… sur 11 ans. Didier n’est venu qu’une seule fois à une réunion de l’AFI…”, avait soutenu Cyrille Domoraud, président de l’AFI.

Cette décision de ne pas octroyer le parrainage de l'AFI à son premier vice-président, Didier Drogba, a coûté très cher à Cyrille Domoraud. Il a en effetété suspendu par la Fédération internationale des footballeurs professionnels ( Fifpro), structure internationale qui subventionne régulièrement l'AFI.

Cependant, force est de constater que Cyrille Domoraud ignore complètement cette sanction. Il était même présent, ce jeudi, lors de la rencontre entre les dirigeants de club et le ministre des Sports.

Après que le ministre des Sports, Danho Paulin, ait évoqué le retrait du Comité exécutif de la FIF afin de faire la place au Comité de normalisation de la Fifa, de nombreux observateurs s'interrogent également sur le cas de Cyrille Domoraud.

Sera-t-il également ecarté ?

Seul le temps nous le dira.