Ce que Simone Gbagbo a fait chez les Bédié, ce vendredi

L’ex-Première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, a été reçue en audience, vendredi 8 janvier 2021, au domicile d’ Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, par ailleurs chef de file de l’opposition ivoirienne.

La visite de Simone Gbagbo à Henri Konan Bédié livre ses secrets

L’ex-président Henri Konan Bédié et son épouse Bomo Koizan Henriette épouse Bédié, ont reçu en audience à leur résidence abidjanaise, l’ancienne première dame ivoirienne, Simone Ehivet Gbagbo. Loin de l’actualité sociopolitique ivoirienne actuellement marquée par les préparatifs des prochaines élections législatives, cette visite de courtoisie rendue par l’épouse de Laurent Gbagbo, s’inscrit dans le seul cadre de la présentation des vœux de Nouvel An à « des ainés ».

« Nous sommes en début d’année, et il est important de venir présenter les vœux aux ainées, Mrs et Mme Bédié. C’est avec beaucoup de joie que je suis venue leur dire, au président Bédié et à son épouse, mes vœux du Nouvel An », a déclaré la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, à l’issue de cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance purement conviviale.

« Nous n’avons évoqué aucun sujet politique », a tenu à préciser à la presse l’épouse de Laurent Gbagbo. Mme Henriette Bédié à pour sa part souhaité ses vœux de paix et de réconciliation nationale à l’ensemble des populations ivoiriennes. « Je souhaite que toute la côte d’ Ivoire soit réconciliée. C’est le plus important pour cette année 2021 », a-t-elle souhaité au peuple ivoirien.

Ancien adversaire politique lors du scrutin présidentiel de 2010, le Front populaire ivoirien et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire se sont davantage rapprochés depuis la dernière rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui a eu lieu, 29 juillet 2019. Depuis lors, les deux formations politiques, bien qu’opposées idéologiquement, tentent de mutualiser leurs efforts dans un objectif de reconquête du pouvoir d’ État. Ils ambitionnent d’ailleurs d'aller mains dans les mains, avec le reste de l’opposition, aux prochaines élections législatives prévues dans le pays, le 6 mars prochain.