Candidat à la FIF, Drogba tient l'AFI et Cyrille Domoraud en respect

Honoré par l'UEFA jeudi, Didier Drogba a été félicité par ses anciens coéquipiers de l'Association des footballeurs ivoiriens ( AFI), qui lui avaient tourné le dos dans le cadre de l'élection à la FIF.

L'AFI de Cyrille Domoraud félicite Didier Drogba

Candidat à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’emblématique capitane des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a été lâché par ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale, membres de l’Association des footballeurs ivoiriens (AfFI), qui ont préféré octroyé le parrainage de ladite association au candidat Yacine Idriss Diallo au détriment de Drogba.

Il s'agit entre autres de Kolo Touré, Arouna Dindané, et de Cyrille Domoraud. “Il y a 3 ans, on a approché Drogba pour être notre candidat mais il a refusé en disant qu’il n’était pas intéressé. C’est lorsque Sidy Diallo a décidé de ne plus se représenter candidat, qu’il (Drogba) a décidé de se présenter. C’était déjà trop tard, on avait déjà choisi notre candidat… Le projet de Didier est individuel… si je l’ai en face de moi un jour, je lui dirai que je suis désolé mais le choix avait déjà été fait… Quand une personne fait partie d’une association, la première des choses, c’est d’approcher ceux qui sont dans l’association pour étaler son projet mais ça n’a pas été le cas avec lui… sur 11 ans, Didier n’est venu qu’une seule fois à une réunion de l’AFI…”, avait soutenu Cyrille Domoraud, président de l’AFI.

Cependant, l’AFI n’est pas restée silencieuse face au prix du président de l’UEFA qui a été décerné, jeudi 1er septembre 2020, à Didier Drogba.

"L'AFI adresse ses vives félicitations au président Didier Drogba pour son prix reçu ce jeudi, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021‘’, a écrit l'association sur son compte twitter.

Cette publication de l’organisation présidée par Cyrille Domoraud, a suscité la réaction de plusieurs internautes qui ont qualifié cet acte d'hypocrite.

''C'est ça on appelle hypocrisie. Tu refuses de me donner ce que tu as. Et tu me félicites pour ce que autrui m'a donné'', a commenté un internaute.