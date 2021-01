Vetcho Lolas attaque Dj Deversaille: ''Qu'il sache qu'il n'est pas artiste''

L'artiste Couper-décaler, Vetcho Lolas, a craché ses vérités au jeune Deversaille. Ce qu'il lui reproche.

Vetcho Lolas à propos de Deversaille: ''C’est un rêveur ce petit Dj de Koumassi"

Le jeune Disc Jockey vivant dans la commune de Koumassi, Dj Deversaille, s'est fait une renommée sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo dans laquelle il a été épinglé par le balai mystique d’une vielle dame, comme étant le voleur de la somme de 50 mille FCFA dans un débit de boisson. Vilipendé sur la toile, Deversaille a tout de même donné sa version des faits dans une vidéo publiée sur First Mag le vrai.

‘’L’histoire s’est passée sur mon lieu de travail. Nous étions trois et le gérant a dit qu’il a perdu 50.000Fcfa. Pour voir qui a pris l’argent, le gérant et la serveuse sont allés voir une femme à Port Bouet. En partant, ils ont dressé la liste des personnes présentes (…) Arrivés là-bas (…) quand le gérant a dit mon nom, ça l'a pris (…) Donc le lendemain, lorsqu’on a fini de travailler, le gérant a commencé à me crier dessus. Il m’a demandé de venir aussi chez la dame(… ) mais je reste sur ma position. Ce n’est pas moi", a-t-il fait savoir.

De plus, il a reçu de nombreux soutiens. Mardi dernier, le jeune homme a été reçu par la Directrice générale d'une entreprise immobilière, puis par la chanteuse Vitale. Ces dernières lui ont respectivement remis la somme de 100.000 mille Fcfa. Deux structures basées à Abidjan ont décidé de lui offrir un véhicule et un voyage à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Sollicité de partout, Deversaille multiplie également les passages sur les radios et autres médias.

Cependant, force est de constater que l'attitude de Dj Deversaille n'est pas appréciée par tous. L'artiste Couper décaler, Vetcho Lolas n'est pas passé par quatre chemins pour attaquer le jeune homme. ''Qu’il sache qu’il n’est pas artiste. Il fait le tour des radios, il gonfle son nez et joue les guindés sur les chaînes de radio. Lui, il se prend déjà pour une super star. La starmania à travers le buzz sur les réseaux sociaux, c’est pour combien de temps ?», s’interroge Lolas.

“Au lieu de rester dans son coin, dans l’humilité et les gens vont l’aider à travers les dons qu’il reçoit depuis, c’est lui qui se lève pour faire des t-shirt dénommés «DEVERSAILLE» et les vend aux Abidjanais. Mais c’est un rêveur ce petit Dj de Koumassi”, a confié Vetcho Lolas à Vibe radio, avant d'ajouter: «Qu’il revienne sur terre avec son petit buzz d’une semaine là. Il n’a qu'à chercher à réaliser quelque chose avec les dons qu’on lui fait. Il peut chercher à ouvrir un petit restaurant du nom de «DEVERSAILLE».