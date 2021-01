Législatives : Mariam Traoré vomie par les militants RHDP à Tengréla

Les choses ne s'annoncent pas bien pour Mariam Traoré à quelques semaines des législatives. La députée sortante de Tengréla pourrait ne pas représenter sa circonscription lors de ces prochaines joutes électorales. Et pour cause, les militants du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) ont organisé une marche pour protester contre la candidature de celle que l'on surnomme "Ibièkissè".

Mariam Traoré indésirable à Tengréla, les militants RHDP en colère

Lundi 11 janvier 2021, la ville de Tengréla a été secouée par une marche initiée par les militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, pour protester contre la candidature de la députée Mariam Traoré, plus connue sous le nom "Ibièkissè", pour les prochaines élections législatives prévues le 6 mars 2021.

Il faut noter que l'honorable Mariam Traoré a été au centre de deux scandales. On se rappelle que le samedi 2 février 2019, dans une vidéo devenue rapidement virale, la députée de Tengréla a tenu des propos injurieux et obscènes à l'encontre de Sita Coulibaly, la présidente nationale de l'UFPDCI (Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire) en langue française et malinké.

Quelques jours plus tard, Mariam Traoré a présenté des excuses publiques à travers une vidéo publiée sur la toile. "On m’a rapporté ses propos qui m’ont poussé à réagir. Je présente mes excuses et je pense que les propos que j’ai tenus hier vont leur servir de leçon pour qu’elles sachent qu’au sein du RHDP, il y a des femmes aussi qui peuvent répliquer", a-t-elle justifié. Suite à une plainte portée par les femmes du PDCI-RDA, la parlementaire a été auditionnée par la brigade de recherches de la gendarmerie au Plateau.

Bien avant ce qu'il convient d'appeler l'affaire "Ibièkissè", Mariam Traoré a été citée dans un scandale d'or. Elle avait été accusée de s'être accaparé une quantité d'or saisie lors d'un contrôle d'orpailleurs clandestins par les agents de la police de Tengréla. Pour sa part, la députée a crié au complot contre sa personne.

Ces deux affaires ont-elles porté un coup à l'image de Mariam Traoré au point que les militants du RHDP ne veulent plus d'elle à l'hémicycle ? En tout cas, ces scandales n'ont pas contribué à la positionner dans le coeur des partisans d'Alassane Ouattara.