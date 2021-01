Législatives 2021: Pascal Affi N'Guessan, candidat à Bongouanou

En Côte d'Ivoire, Pascal Affi N'Guessan, un des principaux responsables de l'opposition, fera acte de candidature aux élections législatives de mars 2021.

Pascal Affi N’Guessan ‘’éligible‘’ sous contrôle judiciaire

Libéré sous contrôle judiciaire fin décembre 2020 après deux mois de détention préventive, la candidature du président du FPI légal, a été confirmée par son avocat, Me Pierre Dagbo Gode.

Président d'une faction du Front Populaire ivoirien (FPI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo), et porte-parole d'une partie de l'opposition qui ne reconnaissait pas la réélection du président Alassane Ouattara, il avait été arrêté le 9 novembre 2020 à une centaine de kilomètres d'Abidjan, après une cavale de quelques jours.

Contacté par APA, Me Pierre Dagbo Godé a fait savoir qu’en dépit des poursuites judiciaires à son encontre pour atteinte à l’autorité de l’Etat dans le cadre du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, le député sortant de Bongouanou reste éligible. Car, dira-t-il, Pascal Affi N'Guessan n’ayant pas encore été condamné, bénéficie de la présomption d’innocence.

Pascal Affi N'Guessan, un homme fatigué mais ‘’heureux de retrouver la liberté"

Alors que des dizaines de partisans fêtaient son retour dans sa luxueuse résidence du quartier huppé de Riviera à Abidjan, applaudissant, chantant et esquissant des pas de danse, Pascal Affi Nguessan, 67 ans, s'est dit "en bonne santé, heureux de retrouver la liberté" et "soulagé de retrouver famille, amis et camarades de lutte".

Il est apparu cependant fatigué, avec des cheveux blancs et une barbe blanche inhabituels chez cet ancien Premier ministre d'habitude toujours tiré à quatre épingles. Il a confié "ne pas avoir été maltraité" pendant sa détention.

M. Affi a remporté le siège de la circonscription de Bongouanou à l’issue des législatives de décembre 2016 avec 59,7% devant le candidat du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir), Assoumou Méa (39,18%).