La livraison en Côte d'Ivoire devient une affaire de riches, les PME out

Le secteur de la livraison en Côte d’Ivoire, va connaître de profonds bouleversements les jours à venir.

Déjà des grincements de dents dans le secteur de la livraison en Côte d'Ivoire

Selon une circulaire de de l’Autorité de régulation des Télécommunications/TIC (ARTCI), il est désormais fait obligation à toute personne physique ou morale ayant un besoin de livraison en Côte d'Ivoire, de recourir aux services des entreprises postales dument autorisées par l’ARTCI pour la collecte, le transport et la distribution de toutes correspondances et colis. Mais cette décision fait déjà grincer des dents. Ci-dessous, un anonyme exprime sa colère face à cette nouvelle mesure qui risque, selon lui, de sonner la mort de ceux qu’on appelle les « petits opérateurs » du secteur informel ou les PME (petites et moyennes entreprises).

« (…) Je ne suis pas un expert mais je constate que l’étau se resserre à chaque fois qu’il ya un secteur quoique informel dans lequel les IVOIRIENS y font du business majoritairement. Les multinationales font un lobbying auprès du gouvernement qui s’empresse de prendre des mesures coercitives afin de leur ouvrir la voie. Oui dans mon pays l’Etat fait l’apologie des Multinationales au détriment des PME/où des entreprises naissantes. Autrefois, c’était la limitation d’âges sur les véhicules à l’import.

Aujourd’hui, c’est sur le Business de livraisons en plein essor. Une Chose est de le réguler tout en apportant un professionnalisme et certaines garanties mais une autre est de mettre en lumière La Poste. Quand vous voyez l’Etat prendre des mesures contre un secteur d’activité, sachez que ce sont les entreprises leaders de ce secteur qui crient à la concurrence déloyale où pour mettre en avant des entreprises dans lesquels ils ont des intérêts/actions.

Finies donc les ventes sur Facebook et les boutiques en ligne. Il nous reste 4 ans et 11 Mois. Nous allons tous Subir. »