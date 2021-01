Lutte contre la cherté de la vie: Samba David sonne la mobilisation

Samba David, président de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire, a réagi suite à l’augmentation, ces derniers jours, des prix des denrées alimentaires sur le marché. Dans la déclaration ci-dessous, l'activiste de la société civile somme le gouvernement de revenir aux prix initiaux et appelle l’ensemble des Ivoiriens à se tenir prêts pour engager le combat « contre la cherté de la vie sans compromission ».

Hausse des prix des denrées alimentaires: "Il est temps de dire non à ces mesures impopulaires et infables" (Samba David)

"Depuis quelques jours, les Ivoiriens ont le sommeil troublé devant une augmentation tous azimuts des prix des denrées alimentaires. Alors qu'ils tentent de faire face, seuls, aux conséquences désastreuses des décisions liées à la lutte contre la pandémie du Covid-19, les Ivoiriens ont fait l'amer constat en ces débuts d'année concernant leur pouvoir d'achat.

En effet, le gouvernement ivoirien a décidé de taxer les produits de grande consommation, tout en prenant le soin de mettre au chômage de milliers de jeunes ivoiriens qui gagnaient leur pain dans le secteur de la livraison. Ainsi, l'huile, le riz, le lait, le savon..ont tous connu une hausse qui oscille entre 9 et 20%. C'est un crime contre notre pouvoir d'achat, c'est contraire au slogan du chef de l’Etat, qui a annoncé une année de solidarité.

Malheureusement, c'est plutôt à une paupérisation et une précarisation des Ivoiriens que nous assistons. La coalition des indignés dénonce cette haute trahison et demande au gouvernement de revenir aux prix initiaux. La coalition des indignés appelle les organisations des consommateurs à engager la lutte pour la dignité des Ivoiriens. La coalition des indignés demande aux Ivoiriens de se lever pour réclamer un mieux être. Il est temps de dire non à ces mesures impopulaires et infables. La coalition des indignés donne aux Ivoiriens rendez-vous pour le combat pour l'amélioration de nos conditions de vie, contre la cherté de la vie sans compromission".