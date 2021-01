Lutte contre la cherté de la vie: Samba David plus déterminé que jamais

Le Coordonnateur national de la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire (CICI), Samba David, a, dans une déclaration, appelé les populations ivoiriennes à l’union sacrée, pour engager "la lutte contre la misère". Laquelle misère, estime l'activiste de la société civile, est le "principal défi" que les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes, devraient relever en cette nouvelle année 2021.

Samba David: « Nous sommes des millions d'individus à subir les détournements de nos millions de francs CFA d'une poignée d'individus»

L'année 2020, avec son lot de désolation, de tristesse, d'emprisonnement, de destruction de biens d'autrui, d'injustices sociales, de viol de toutes sortes, de violence et de morts est désormais derrière nous. Une nouvelle année 2021, pleine d'avenants et de défis majeurs s'ouvre à nous. La question de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est le principal défi auquel nous invitons l'ensemble des Ivoiriens à s'engager. Pour relever ce défi avec brio, il nous faudra une seule arme, l'unité. Oui l'unité. C’est dans l'unité que nous, peuples défavorisés, pourrons-nous dresser contre l'ennemi commun qu'est la misère à nous imposer par les dirigeants politiques. Cet ennemi commun n'a aucune coloration ethnique, religieuse ni politique, et s'attaque à cette grande majorité silencieuse détentrice du véritable pouvoir.

Nous sommes tous convaincus qu'aucune lutte ne peut se mener et réussir dans la division des défavorisés. Raison pour laquelle nous ne cessons de vous inviter à l'unité pour vaincre cet ennemi car " la misère n'est pas un don de Dieu mais une volonté politique ". Ensemble, nous pourrons donc l'éradiquer comme la lèpre. Oui c'est possible et nous y croyons fermement. Tout est une question de volonté. Tandis que nous observons d' 'un côté une volonté politique qui crée un système dans lequel une poignée d'individus a plus de nourriture que d'appétit, malheureusement, d'un 'autre côté, il y a des populations qui ont plus d'appétit que de quoi à manger. Il faut donc la volonté du peuple pour se lever contre cette volonté politique qui est destructrice. On n'apprécie jamais mieux une injustice, une inégalité sociale, que quand on en est atteint soi-même ou de manière indirecte c'est-dire lorsque les siens en sont victimes.

Notre salut se trouve dans notre volonté de vivre mieux et moins cher. La lutte contre la cherté de la vie est notre combat à tous, nous devons donc tous le mener sans calcul ni résignation. Dans cette lutte pour l'amélioration de notre condition de vie, les spectateurs seront responsables de cette catastrophe. Toutes les grandes choses ont été qualifiées d'utopie avant qu'elles ne prennent forme et ne se réalisent grâce à la détermination et la persévérance de ceux qui ont porté ce rêve. Restons déterminés, la victoire est pour nous parce que nous sommes des millions d'individus à subir les détournements de nos millions de francs CFA d'une poignée d'individus. Que 2021 soit l'année de l'émergence du peuple par le peuple, qu'elle soit également l'année de l'amélioration de nos conditions de vie.

Samba David

Coordonnateur National de la Coalition des Indignés de côte d'ivoire