Prix de l'huile : Le gouvernement annonce une bonne nouvelle

Comme annoncé, le gouvernement a échangé avec les industriels autour du prix de l'huile. À l'issue de deux rencontres les 11 et 12 janvier 2021, le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé la suspension de la hausse des prix de l'huile de table raffinée.

La hausse du prix de l'huile suspendue (officiel)

La nouvelle est tombée le mardi 12 janvier 2021. Le ministère du Commerce et de l'Industrie qui avait entamé des discussions avec les industriels de l'huile, a fait savoir que la hausse des prix de l'huile de table raffinée intervenue en début du mois de janvier 2021, est suspendue.

À l'issue des discussions menées avec les industriels de l'huile les 11 et 12 janvier 2021, le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce la suspension de la hausse des prix de l'huile de table raffinée intervenue en début du mois de janvier 2021. Il faut noter que le ministre Souleymane Diarrassouba a tenu à préciser que la suspension de ces augmentations des prix prend effet immédiatement. Par ailleurs, l'ex-patron du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a laissé entendre que le prix du sac de 50 kg de la farine de blé est maintenu à 19 000 francs CFA.

Les échanges entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et les industriels de l'huile raffinée ont débuté le lundi 11 janvier 2021 avec une rencontre au cabinet ministériel de 15 heures à 18 heures. Une autre séance s'est poursuivie le mardi 12 janvier 2021. Il s'agissait de trouver des solutions à la hausse observée dans les marchés sur les prix des différents formats d’huile de palme raffinée.

Pour rappel, le prix du bidon de 25 litres Dinor était passé de 20 000 francs CFA à 24 500 francs CFA et celui du bidon de 20 litres Aya revenait à 19 500 francs CFA au lieu de 16 000 francs CFA.