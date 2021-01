Après son buzz, Deversailles s'offre la copine de Dougoutigui

Le jeune Dougoutigui a sévèrement mis en garde la nouvelle étoile ivoirienne des réseaux sociaux, Dj Deversaille. Et pour cause.

Ce qui se passe entre Dougoutigui et Dj Deversailles

Le jeune Disc Jockey vivant dans la commune de Koumassi, Dj Deversaille, s'est fait une renommée sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo devenue virale, dans laquelle, il est épinglé par le balai mystique d’une vielle dame, comme étant le voleur de la somme de 50 mille FCFA dans un débit de boisson.

Vilipendé sur la toile, Deversaille a tout de même reçu de nombreux soutiens. Le jeune homme a été reçu par plusieurs responsables d'entreprises et autres bonnes volontés qui lui ont fait de nombreux dons.

Grâce à ce buzz, Deversaille est devenu célèbre. Ce qui ne laisse pas de nombreuses jeunes filles indifférentes. Dans une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, une jeune fille répondant au nom de Cécilia la magie, présentée comme la petite amie de Dougoutigui, a déclaré sa flamme à la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire.

Dans la soirée du mardi, cette jeune fille est revenue à la charge, en affirmant avoir lâché Dougoutigui pour Deversaille. ''Goumin (maladie d'amour) va te tuer Dougoutigui. Moi on ne s'amuse pas avec moi (...) Tu n'as pas pris soin de moi pendant les fêtes. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné l'argent. Toi et puis moi, c'est fini. Deversaille m'a donné de l'argent pour me tresser; il est venu me draguer. J'ai accepté. Il est très efficace au lit...Deversaille, je t'aime'', a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur la toile.

Cette vidéo de Cécilia la magie a mis Dougoutigui dans tous ses états. Dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le jeune fermier a sévèrement mis en garde Deversaille Dj.

''Sache que de la manière elle m'a laissé, c'est de cette même manière là qu'elle va te laisser. Le jour que tu va réduire ce que tu lui donnes, tu va voir son vrai visage'', a prévenu Dougoutigui. Notons que Deversaille ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.