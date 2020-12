Internews et le NDI sensibilisent contre les discours de haine

Les discours de haine étaient au centre d'un programmme de sensibilisation lancé par l'organisation Internews, le NDI (Institut national démocratique) et une coalition d'organisations de la société civile. La campagne a été menée du jeudi 3 au mercredi 9 décembre 2020, a-t-on appris dans une note dont copie nous est parvenue.

Attention au discours de haine sur la toile !

Du 3 au 9 décembre 2020, l'organisation internationale Internews, accompagnée par le NDI (Institut national démocratique) et des organisations de la société civile ainsi que des radios communautaires et médias en ligne, a passé au peigne fin 90 pages, profils et groupes Facebook. Il s'agissait pour l'organisation d'assurer le programme "Transition et inclusion citoyenne en Côte d'Ivoire".

Selon le rapport établi au terme du programme,165 injures et diffamations, animalisations, propos xénophobes et injures identitaires, menaces, attaques contre des communautés ont été répertoriés en seulement une semaine. Ce résultat a été obtenu rien que sur un réseau social. Pour les initiateurs de ce programme, la toile ivoirienne renferme très souvent des discours de haine. "Ce sont les groupes, plus précisément les groupes partisans à caractère politique qui cristallisent l’essentiel de ces discours de haine (93,93 %)", précise le rapport.

Toutefois, il faut noter qu'en comparaison avec les semaines précédentes, la tendance générale avait tendance à baisser. Depuis le début de l'observation, en septembre 2020, ce sont 1401 discours de haine qui ont été répertoriés sur 90 groupes, pages et profils. Le rapport laisse observer un pic les 30 et 31 octobre 2020 à cause de l'élection présidentielle ivoirienne. Sur ces deux jours, 116 menaces, animalisations, incitations au meurtre et à la révolte ont été collectées.

Internews est une organisation internationale qui se spécialise sur les questions dans le paysage de l'information et des médias en évolution rapide afin d'atteindre les plus pauvres et les plus défavorisés. Elle oeuvre dans la lutte contre la propagande, la corruption, la protection d'un internet ouvert à tous et l'éducation aux médias.