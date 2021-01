DJ Déversaille humilié, Camille Makosso le "blanchit" et le produit

« À quelque chose, malheur est bon », dit l'adage. DJ Déversaille, accusé dans une affaire de vol, dont les images ont fait le tour de la toile, ne cesse de recevoir de nombreux soutiens. Après Vétcho Lolas, le Révérend Camille Makosso entend faire de grandes choses pour l'artiste.

Makosso à DJ Déversaille : « 2021, tous ceux qui ont été humiliés seront dédommagés »

Accusé d'avoir volé la somme de 50 000 FCFA, DJ Déversaille a été soumis à un rite traditionnel de détection de voleur. Une vieille dame, après quelques incantations, a posé un balai au cou de l'accusé, avant de lui faire jurer qu'il n'a rien à voir avec les faits à lui reprochés. Mais au bout de quelques secondes, le jeune homme soumis à cette épreuve traditionnelle a momentanément perdu connaissance, avant de retrouver ses esprits quelques instants après.

Cette scène, invraisemblable, qui a duré le temps d'un clin d'oeil a suffi à conclure que DJ Déversaille est bel et bien coupable de ce vol. Même si le jeune artiste continue de clamer son innocence, cette image dégradante semble lui coller à la peau, tant les adeptes de cette pratique traditionnelle restent convaincus qu'il n'y a aucune marge d'erreur dans les résultats donnés.

Cependant, d'autres opinions s'élèvent pour défendre le faiseur de Couper-Décaler après cette humiliation qu'il a subie publiquement, et dont les images continuent de faire du buzz sur la toile. Aussi, Vétcho Lolas a-t-il apporté son soutien à l'artiste. « Je t’offre mon studio pour un son. Je compose, j’arrange gratuitement, master gratuit, plus un clip méchant. Pour mon frère, je suis là au 09 78 16… »

Le créateur de la Chamakouana n’a pas encore fini de lister ses dons à DJ Déversaille, que c’est le Révérend Camille Makosso qui vient à la charge. En déplacement hors de la Côte d’Ivoire, le concepteur de la « marmaille » a également volé au secours de son jeune frère.

« Versailles, ce n’est jamais toi jusqu’à Laskarass », a soutenu Makosso dans un tweet, avant d’ajouter : « En voulant l’humilier mondialement et détruire sa vie, Dieu l’élève, et c’est c’est vous-les mêmes qui devenez ses ropéros. Petit, je suis au Bénin. Quand j’arrive, je te produits cadeau. Bébi Philip, je t’informe, c’est moi qui paye. 2021, tous ceux qui ont été humiliés seront dédommagés. »

Et le général de conclure : « Aimons-nous vivant n’est pas un vain mot, mais un comportement. Et toi ma vieille sorcière au balai de ma marmaille qui a traité avec le gérant, ce pays est béni de Dieu et non des magiciens. Le temps de ton séjour est écoulé. Paix à ton âme. »