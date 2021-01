Concert de Fally Ipupa à 100 000 Fcfa: Tina Glamour crache ses vérités

Se prononçant sur les prix exorbitants des récents concerts de Fally Ipupa à Abidjan, Tina Glamour a fait une importante annonce.

Après le concert de Fally Ipupa à 100 mille, Tina Glamour veut faire le concert de ses 30 ans de carrière à 200 mille

Le prix du ticket du concert de l’artiste congolais Fally Ipupa, qui a eu lieu le samedi 26 décembre 2020 au palais des congrès de Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, a suscité une vive polémique sur la toile. 100 000 Fcfa. Tel était le montant à débourser pour accéder à cet événement. Un montant jugé beaucoup trop élevé qui avait suscité le mécontentement de certaines personnes. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue la veille de ce fameux concert, Fally Ipupa s'est expliqué.

‘’Ce ne sont pas les artistes qui fixent les prix des tickets pour les concerts. Je comprends que 100 000 Fcfa soient élevés pour certaines personnes, mais c’est la raison pour laquelle on a proposé un autre concert pour le 27 décembre à 5000 Fcfa et un autre concert gratuit à Bouaké… Mais j’aimerais que vous sachiez que ce n’est pas Fally Ipupa qui fixe le prix de ses concerts‘’, avait indiqué Dicap la merveille qui a donné un autre concert privé le samedi 02 Janvier 2021 à Abidjan dont le prix d'entrée était fixé à 1 million de Fcfa.

La mère de Dj Arafat, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, qui a récemment reçu la visite de Fally Ipupa, s'est également exprimée sur les prix exorbitants des concerts de l'artiste congolais. ''2021 est l'année de l'allure et de l'aisance. Fally ipupa est venu nous le démontrer. Il a fait les tickets d'entrée de ses concerts à 100.000 et 1 million pour le concert privé. C'est un message qu'il veut nous lancer. Confères et consœurs artistes ivoiriens, vendons nous chers. Surtout que nous ne gagnons pas grand-chose dans les droits d'auteurs que nous percevons'', a-t-elle exhorté.

Puis Tina Glamour de faire une importante annonce: ''Je compte fêter très bientôt mes 30 ans de carrière. Je porte deux manteaux en moi; celui de la chanteuse Tina Glamour et de la mère du yôrô ( Arafat ). Fally a fait 100. 000. Moi je ferai mes tickets d'entrée de mon concert à 200.000. Le concert privé; alors ça sera la totale: le ticket s'élèvera à 2millions'', a-t-elle prévenu.