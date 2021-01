Affaire "dislocation du groupe Youlés": Matchelo "déshabille" Bonigo

Joint par Afrique-sur7.fr, Matchelo, ex membre du groupe Youlés Inter, a dit sa part de vérité sur la dislocation de ce groupe qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 2000.

Matchelo: ‘’Bonigo n’avait pas la crainte de Dieu‘’

Ex membre du groupe Youlés, Bonigo s’est lancé dans une carrière solo depuis plus d’un an. Et ce, grâce au label Schama Prod de la sulfureuse chanteuse ivoirienne Josey. Lors de son passage à l’émission Peopl’Emik diffusée sur La 3, le talentueux chanteur ivoirien Bonigo, est revenu sur la dislocation du groupe Youlé.

‘’Après l’album ‘’Jésus-Christ est fort‘’ en 2008, il y a eu des problèmes entre nous. Un homme de Dieu s’est mis entre nous et nous a séparés. Il a même pris une maison pour Matchelo pour l'enseigner à faire l’œuvre de Dieu… Je peux même dire, c’est l’homme de Dieu qui a cassé le groupe… J’ai tout fait pour mes frères, ils n’ont pas été reconnaissants. Donc j’ai décidé de marcher seul…‘’, a-t-il confié.

Joint au téléphone par Afrique-sur7.fr, Matchelo qui vit en France depuis plusieurs années, a tenu à dire sa part de vérité sur cette affaire. Selon lui, l’Homme de Dieu en question n’est pas du tout à la base de la séparation du groupe mais c'est plutôt l’attitude de Bonigo qui en est la raison. ‘’J’ai été surpris, choqué de voir mon collègue Bonigo dire que la dislocation du groupe est la faute à un homme de Dieu. C’est archi faux‘’, a-t-il déclaré d’entrée, avant de donner sa version des faits.

‘’En 2007, on n'a plus entendu parler du groupe Youlés, et nous étions tous déboussolés, agonisant dans la galère. Dieu, dans sa grâce, a permis qu'on croise son homme. Il nous a soutenus en prières et aussi financièrement. Il nous donnait également de bons conseils et Dieu a eu pitié de nous. Nous sommes revenus sur scène en 2008. Et l’homme de Dieu a continué de nous suivre spirituellement‘’, témoigne Matchelo.

’'En ce moment, Bonigo n’écoutait plus personne. Il faisait ce qu'il voulait; on fait des spectacles, il refuse de donner ma part des cachets. Même quand il donnait ma part, le lendemain, il venait la reprendre en me disant qu’il allait me rembourser au prochain spectacle; ce qu'il ne faisait pas. Quand je réclame ma part, ça devient des histoires‘’, a-t-il ajouté.

Poursuivant, Matchelo a indiqué que l’homme de Dieu a même rencontré Bonigo pour lui parler, mais ce dernier a fait la sourde oreille. ‘’L’homme de Dieu a appelé Bonigo pour lui parler. Il lui a dit que même si c’est lui le lead vocal du groupe, moi Matchelo, je suis aussi un membre à part entière du groupe, et donc je devais aussi avoir ma part sur les cachets qu’on recevait. Mais Bonigo continuait toujours. Il disait qu'il avait la plus belle voix de notre groupe. Donc quand des gens venaient lui donner des conseils, il n’en avait rien à foutre. C’est plutôt lui qui n’avait pas la crainte de Dieu. C’est ainsi que chacun est parti de son coté‘’, a expliqué Matchelo.