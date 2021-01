Couper décaler : La chanteuse Vitale annonce son mariage

Bientôt la fin du célibat pour la chanteuse ivoirienne Vitale. Dans une publication sur sa page Facebook, Bomisso Nadège a partagé son bonheur avec ses fans en leur annonçant son mariage prévu pour les prochains jours. La nouvelle a suscité de vives réactions sur la toile.

Vitale rejoint bientôt Bamba Ami Sarah

Ex-compagne de Souleymane Kamagaté dit L'Homme Saga, l'actuel époux de Bamba Ami Sarah, Vitale quitte bientôt le cercle des célibataires. C'est la "Beyonce" d'Afrique elle qui a livré l'information à travers une publication sur les réseaux sociaux. "Enfin, il s'est décidé. Les dates et les lieux des différentes cérémonies vous seront communiqués au nom de Jésus. 2021, c'est vraiment mon année de grâce", a écrit Bomisso Nadège. Le message est accompagné par l'image de deux bagues de mariage à titre d'illustration. Aucune information n'a été donnée sur l'identité de l'amoureux de la chanteuse de couper décaler.

Pour rappel, vivement critiquée par des internautes à propos de son de célibataire, Vitale a violemment réagi en crachant ses vérités. "Si on a des conseils de mariage à recevoir, on les prendra avec nos parents (papa, maman) ou nos tantes pas avec vous. Je connais des filles du milieu qui sont actuellement dans foyer et mariés qui se jouent les dangereuses sur les réseaux sociaux qui ne font que narguer et faire la morale aux filles célibataires qui elles continuent de se faire tripoter pas d'autres garçons, je vous dis j'ai les preuves de ce que je dis. SVP Laissez nous autres vivre notre célibat, quand on sera prêtes, on ira à la mairie avec sincérité pas comme ce que vous faites. Je vous dis, j’ai les preuves", avait martelé la "Patrona".

Vitale est très souvent sujet de railleries de personnes qui lui recommande d'imiter Bamba Ami Sarah en régularisant sa situation matrimoniale. La mère de FR2D pourra donc souffler avec l'annonce de son mariage.