Al Moustapha ce qu'il reproche à Maitre Gims : "je ne l'aime pas"

Al Moustapha ne porte pas du tout Maitre Gims dans son cœur. Il ne l'a pas caché alors qu'il était sur le plateau de l'émission Peopl'Emik le lundi 18 janvier 2021. "Je ne l'aime pas, c'est tout", a laissé échapper celui que l'on surnomme affectueusement Don Muchacho.

Pourquoi Al Moustapha n'aime pas Maitre Gims

On peut dire qu' Al Moustapha n'a pas eu la langue dans sa poche le lundi 18 janvier 2021. En effet, ce jour-là, l'homme d'affaires ivoirien était l'invité de l'animateur Yves Aymard et ses chroniqueurs. Don Muchacho avait pour mission de se prononcer sur l'actualité people ivoirienne. Interrogé sur les récents concerts de Fally Ipupa et Maitre Gims à Abidjan, sans hésiter, Al Moustapha a dévoilé son antipathie pour le frère ainé de Dadju. "Maitre Gims, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, c'est tout. Il n'est pas ouvert au public. Je ne l'ai jamais vu sourire. Il est vraiment guindé"; a-t-il justifié.

Il faut savoir qu'à cette émission, Al Moustapha a jeté un regard sur le prix des tickets des deux concerts de Fally Ipupa à Abidjan l'année dernière. "C'était un peu trop élevé... C'est la première fois que j'assiste à un spectacle où le ticket est à 100 000 francs CFA. Je demande aux organisateurs de ne pas faire ça", s'est indigné Don Muchacho devant les caméras.

Soupçonné d'être à la base de la rupture entre l'ancien international ivoirien Didier Drogba et Lala Diakité, Al Moustapha a tenu également à clarifier les choses. "Je ne voulais plus revenir sur ce sujet. La première fois, j’ai eu des menaces… Didier Drogba, c’est mon ami. Quand je m’exprimais ainsi, je ne parlais pas de lui. Et quand je faisais mon émission en ce moment-là, Didier Drogba était déjà en divorce avec Lalla. Une bonne fois pour toute, je ne parlais pas de lui", s'est exprimé l'invité d'Yves Aymard.