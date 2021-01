Fally Ipupa impressionné par Mme Dominique Ouattara, les raisons

Fally Ipupa a visité le jeudi 7 janvier 2021 deux importantes réalisations de la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.

Fally Ipupa salue les actions de la Première Dame Dominique Ouattara

Présent en Côte d'ivoire pour une serie de spectacles, le célébrissime artiste Congolais, Fally Ipupa a également rencontré plusieurs personnalités ivoiriennes, notamment la première dame, Dominique Ouattara.

Après ses concerts du 26 décembre 2020 au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, et du 27 décembre 2020 au stade de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan, Fally Ipupa, accompagné du célèbre rappeur Maître Gims, a partagé un déjeuner avec l'épouse du président Alassane Ouattara le lundi 28 décembre 2020 à Assinie.

Le jeudi 7 janvier 2021 encore, l'artiste congolais a visité le Groupe Scolaire d'Excellence Children Of Africa d'Abobo-Anador, dont la construction a été financée par la Première dame Dominique Ouattara.

Ce même jeudi, l'artiste congolais a aussi effectué une visite guidée de l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville en compagnie de Nadine Sangaré, Directrice de la Fondation Children Of Africa, de Hachim Diop, et du Dr Kouyaté Daouda, respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint de l’HME (Hôpital Mère-Enfant) de Bingerville.

Après cette visite, le chanteur n'a pas manqué de féliciter la Première dame de Côte d'Ivoire pour ces importantes réalisations.

« J’ai été au dîner de gala de la Fondation Children Of Africa et à l’inauguration de l’HME de Bingerville. J’ai voulu venir voir comment l’hôpital fonctionne. Je suis très content et satisfait. C’est un hôpital moderne. C’est une bonne chose. C’est vraiment encourageant. Je pense que ce sont des initiatives que nous Africains devons prendre en exemple. Je voudrais féliciter la Fondation Children Of Africa et Madame Dominique Ouattara », a félicité Fally Ipupa.

L'HME de Bingerville a été inauguré le vendredi 16 Mars 2018. D’un coût de réalisation de 25 milliards de F CFA, l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville est essentiellement spécialisé dans la prise en charge sanitaire du couple Mère-Enfant. Il est doté d’un plateau technique de dernière génération.