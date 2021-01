Aelyssia Darragi, la femme qui a "ressuscité" Alpha Blondy

Près d'un an après son mariage, le chanteur ivoirien Alpha Blondy a rendu un vibrant hommage à son épouse, Aelyssia Darragi.

Alpha Blondy à Aelyssia Darragi: ''Cest dans la nuit que tu as cru en ma Lumière''

Après son mariage réligieux qui a eu lieu le jeudi 23 avril 2020 à la grande mosquée de la Riviera 2, Alpha Blondy s'est engagé légalement avec la belle Aelyssa Darragi le samedi 25 avril 2020 à Sofitel Hôtel Ivoire. Un mariage qui a été officié par le ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo, Hamed Bakayoko.

Cependant, cette union entre Le Jagger national et sa belle tunisienne, n'a pas été approuvée par tous; en tout cas pas par sa fille Soukeina Koné qui est montée au créneau pour faire savoir que son père n'avait pas divorcé d'avec sa mère, la coréenne Ran Young Hong-Koné. La fille du chanteur suspectait même la belle Aelyssia d'avoir envoûté son père.

''...Comment s’est-il marié alors qu’il est encore marié légalement à ma mère?'', s'est-elle interrogé dans un long message publié sur les réseaux sociaux, avant d'ajouter ''J’ai grandi en Afrique et je sais que tout ce qui a un nom existe. Je me dis que c’est un détail à ne surtout pas oublier. Pendant que nous faisions le mix du dernier album de papa, le gardien Moussa a retrouvé au studio des bouteilles avec des feuilles et de l’argent à l’intérieur. Ma vie a basculé à partir de ce moment là. Plus rien n’était plus pareil'', avait-elle témoigné.

Cette sortie de la belle Soukeina a mis Alpha Blondy dans tous ses états. Le chanteur est même allé jusqu'à renier sa propre fille. ''Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas'', a-t-il répliqué. Près d'un an après cette vive polémique, Alpha Blondy vit le parfait amour avec sa nouvelle femme. A travers un message posté sur les réseaux sociaux, le chanteur a rendu un bel hommage à la belle Aelyssia Darragi.

''L’Amour ressuscite les coeurs... merci de m’avoir redonné vie. Cest dans la nuit que tu as cru en ma Lumière et que tu m'as éclairé de ta présence... C'est parce que tu m'as tenu la main dans le noir que tu resteras à mes cotés pour rayonner sous ma Lumière...'', a-t-il poétisé.