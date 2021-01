Covid 19 : Fermeture des bars et boites de nuit dans le Grand Abidjan

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid 19, le gouvernement envisage la fermeture des boites de nuit, des bars et salons privés dans le Grand Abidjan, a-t-on appris dans un communiqué signé par Aka Aouélé Eugène, le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique.

Lutte contre la covid 19: Le gouvernement va prendre de nouvelles mesures

Dans une note publiée le mardi 19 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de la situation de la gestion de la covid 19 au 18 janvier 2021. Il fait remarquer qu'à cette date, la Côte d'Ivoire compte 25 304 cas confirmés de covid 19 et 142 décès, soit 0,56 % des cas. Les chiffres révèlent que le nombre de guéris s'élève à 23 527, ce qui représente un taux de guérison de 93,4 %. Le nombre de cas actifs est actuellement de 564.

Le ministre Aka Aouélé Eugène fait observer que ces derniers temps, il a été constaté une augmentation du nombre de cas de covid 19. "En effet, en comparant les nombres de cas sur trois périodes de 10 jours, du 20 au 29 décembre, du 30 décembre au 8 janvier et du 9 janvier au 18 janvier, nous avons enregistré respectivement 360, 1 232 et 2 050 cas positifs; ce qui montre bien une reprise épidémique", a déclaré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Tout ceci a conduit Aka Aouélé Eugène à proposer de nouvelles mesures au gouvernement. Il s'agit notamment de l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes dans le Grand Abidjan ; la fermeture des boites de nuit, des bars et salons privés dans le Grand Abidjan ; l'intensification du contrôle de l'obligation de port du masque dans les transports en commun et dans tous les espaces publics ; la suspension de tous les évènements culturels, artistiques et religieux dans le Grand Abidjan ainsi que la révision du délai de validité du test covid pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe désormais à 72 heures au lieu de 7 jours.