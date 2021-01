Amadou BA tué en 2018: Un nouveau drame frappe la femme du boxeur

Deux ans après la mort de Amadou BA, célèbre champion de boxe très apprécié à Créteil, en France, son fils Daoud vient de périr dans un accident de voiture.

Mort de Daoud, le fils de 4 ans du boxeur Amadou BA

Le sort s’acharne sur la famille d’Amadou BA, ce christolien et ancien champion de France de boxe thaïe qui fut victime d'un meurtre particulièrement violent en avril 2018; un meurtre commis par des frères de l'ex-compagne du champion de boxe.

Selon Le Parisien qui donne l’information, Daoud, 4 ans, le fils du boxeur, est mort de façon tragique le 9 janvier 2021, dans un accident de voiture. Le petit garçon était assis à l'arrière de la Renault Clio de sa mère. Le véhicule est entré en collision avec une camionnette sur une bretelle d'accès à la N19 au niveau de Boissy-Saint-Léger, dans le département du Val-de-Marne. Daoud est mort sur le coup.

Un coup dur pour la famille qui peine à faire le deuil d’un crime inhumain.

L’inhumation du petit garçon, Daoud, est intervenue le 19 janvier 2021 au cimetière de Valenton. Près de deux 200 personnes s'y sont rendus pour faire leurs adieux au petit Daoud et soutenir la famille Ba, toujours affectée par le meurtre d'Amadou Ba survenu il y a bientôt 3 ans.

Cinq hommes ont été mis en examen et écroués pour ce crime inhumain. Trois des mis en examen sont les frères de l'ex-compagne de la victime, Amadou Ba, tandis que les deux autres sont des amis de ces derniers.

Le plus âgé des suspects a 54 ans et le plus jeune 32 ans. L'enquête confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, se poursuit sur commission rogatoire. Les prévenus restent innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à clôture du dossier.

Un an après l’assassinat de BA, que d'aucuns disaient «pacifiste et droit » et d'autres « religieux et un exemple pour beaucoup de jeunes », famille et amis étaient rassemblés au cœur du quartier du Mont-Mesly, juste à côté du gymnase Casalis, là où le sportif très apprécié dispensait de nombreux cours.

Le cortège d’hommage, mené par la mère d'Amadou Ba, ses sœurs, tantes et sa compagne, a traversé le quartier du Mont-Mesly jusqu'au rond-point d'Europarc, à la lisière avec Bonneuil, où le drame a eu lieu.

À leurs côtés, le député (LREM) Jean-François Mbaye. Un an auparavant, ils étaient plus de 400 à être venus soutenir la famille Ba. Afrique-Sur7.fr presente ses sincères condoleances aux proches d’Amadou BA