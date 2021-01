People: Ruiné, il ne reste que seulement 400 000FCFA à Dougoutigui

Grâce à une vidéo qui l'a rendu célèbre, Dougoutigui a été fait chef d'entreprise par le ministre Mamadou Touré qui lui a offert une ferme et bien d'autres biens matériels. Deux ans après l'ouverture de sa ferme, voici ce que devient le jeune homme.

''La ferme de Dougoutigui est vide, il n'a plus rien''

Il fait partie des plus grosses révélations de l'année 2019. Sorti de nulle part, le jeune Dougoutigui s'est rendu célèbre grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Aussitôt, il est devenu l'invité de plusieurs chaînes de télévision et de radio.

Il a également été reçu par plusieurs personnalités du pays dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, qui lui promettra un certain nombre de choses.

Dans l'une de ses nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Dougoutigui a affirmé que le ministre Mamadou Touré est un homme de parole, dévoilant tout ce qu'il a fait pour lui.

En effet, le ministre de la Jeunesse lui a offert une ferme de volailles, un tricycle, une gazinière, trois vélos, un lit et bien d'autres choses. Bref, le ministre avait fait de Dougoutigui, un véritable chef d'entreprise.

Près de deux ans après son buzz, Dougoutigui semble être fauché; c'est en tout cas, ce qu'a révélé son ex-manager Fodé Diomandé.

«Aujourd'hui où je vous parle, la ferme de Dougoutigui à Azaguié qui contenait plus de 2000 têtes de volailles, il n'en reste plus rien. La ferme est vide, même un poulet n’est pas resté...Dougoutigui n’a plus rien, il est complètement fauché aujourd’hui. Quand les choses bougeaient bien à la ferme, il partait retirer son argent à la banque et venait à Abidjan, à Yopougon Songon, il y restait 2 à 3 mois et faisait la vie de Lougah avant de revenir à la ferme à Azaguié. Il faisait le show à Yop dans le «travaillement» sur les artistes tels que Annick Choco, Aboutou, Fio de Bior et autres'', a confié l'ex manager de Dougoutigui à Vibe radio.

Dougoutigui se prononce sur la faillite de son entreprise

De son côté, Dougoutigui s'est inscrit en faux face aux propos de son ex manager. Il a fait savoir que sa faillite n'est pas dûe à ''la vie de Lougah'', mais plutôt à la crise électorale qui a récemment secoué la Côte d'Ivoire.

''Pendant la période de la crise électorale, la récente élection présidentielle en Côte d’Ivoire, rien ne bougeait à la ferme. Les clients qui venaient payer en gros, ne voulaient plus prendre le risque d’acheter mes volailles parce qu’ils n’arrivaient pas à écouler les poulets sur le marché. En fait, les gens avaient peur de mettre leur argent dans quelque chose où ils pourraient perdre gros si les choses se gâtaient au pays. Au niveau de la Ferme, on n'avait plus d’entrée d’argent alors qu’il faut entretenir les poulets, surtout leur alimentation'', a-t-il confié à Vibe radio.

Avant d'ajouter: "Les moyens faisant défaut, je perdais pratiquement une dizaine de poulets par jour, ils mourraient au fil des jours. Pendant cette période difficile qu’a connue le pays, où rien ne bougeait chez moi, j’ai perdu presque toutes mes volailles. Aujourd’hui où je vous parle, sur des milliers de poulets, je n’ai qu'une centaine de volailles dans ma ferme à Azaguié. J’ai laissé mon frère jumeau là-bas à Azaguié pour gérer les volailles restantes. Moi, je suis rentré à Abidjan pour voir comment relancer mon business....Aujourd’hui, tout ce que j’ai comme argent, c’est 400.000 Frs que j’ai confié à mon oncle qui travaille à la PJ», a-t-il ajouté.