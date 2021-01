Angleterre: Yaya Touré a débuté sa carrière d’entraîneur

Après sa riche carrière de footballeur, l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré, prépare sa reconversion en Angleterre.

Yaya Touré: "J’ai commencé à réaliser à quel point c’est bon d’être entraîneur"

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré, est incontestablement l'un des meilleurs de l'histoire du football ivoirien. Premier joueur ivoirien à avoir décroché la prestigieuse ligue européenne des Champions, quadruple ballon d'or africain, vainqueur de la Can 2015, Yaya Touré a eu une belle et riche carrière.

Après avoir brillé sur les terrains, l’ancien milieu de Manchester City est en pleine reconversion du côté de l’Angleterre. En effet, le joueur a débuté sa carrière d’entraîneur du coté de Queens Park Rangers (QPR) où il dirige l’équipe de jeunes. « J’ai eu beaucoup de chance que Chris Ramsey (entraîneur de QPR) m’ait donné l’opportunité de faire mes preuves chez les QPR. J’ai été en mesure de diriger des séances d’entraînement avec les jeunes, de regarder Chris entraîner et d’apprendre de lui, ainsi que de nombreux autres bons entraîneurs comme Andrew Impey et Paul Hall », a déclaré le milieu de terrain ivoirien âgé de 37 ans, dans une interview accordée à Coachesvoice.

Et d’ajouter: «J’ai également eu la chance d’aller à Blackburn grâce à Stuart Jones et la PFA – par l’intermédiaire de Geoff Lomax – qui m’a également offert de belles opportunités. J’apprends tout le temps et j’adore ça! ». Cependant, force est de constater que le champion d’Afrique 2015 n’a toujours pas renoncé à sa volonté de se donner un dernier challenge dans un club avant de prendre définitivement sa retraite. « Il est difficile d’abandonner complètement le jeu. Peut-être qu’il me reste encore un an dans mes jambes ! Mais j’ai commencé à réaliser à quel point c’est bon d’être entraîneur » a-t-il indiqué.