Dougoutigui ruiné, sa femme Cecilia "dans les bras" de Papitou

L'ex petite amie de Dougoutigui, Cecilia la magie, a été aperçue aux côtés de l'humoriste ivoirien, Papitou. Ce qui suscite de nombreuses interrogations sur la toile.

Que se passe-t-il entre Papitou et Cécilia la magie, l'ex copine de Dougoutigui ?

Le jeune Dougoutigui avait récemment affiché sur les réseaux sociaux une jeune fille répondant au nom de Cécilia la magie qu'il a présentée comme sa petite amie. Mais récemment, le jeune homme est réapparu tout en larmes, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, affirmant que sa dulcinée voulait le quitter pour un autre homme.

Cécilia la magie était ensuite montée au créneau pour confirmer qu'elle a effectivement lâché Dougoutigui pour la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Deversaille Dj. ''Goumin (maladie d'amour) va te tuer Dougoutigui. Moi, on ne s'amuse pas avec moi (...) Tu n'as pas pris soin de moi pendant les fêtes. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné l'argent. Toi et puis moi, c'est fini. Deversaille m'a donné de l'argent pour me tresser; il est venu me draguer. J'ai accepté. Il est très efficace au lit...Deversaille, je t'aime'', a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur la toile.

Alors que les discussions autour de la faillite de Dougoutigui font rage sur les réseaux sociaux, son ex copine, Cécilia la magie, a été aperçue aux côtés de l'humoriste ivoirien, Koloko Germain, plus connu sous le nom de Papitou. La jeune fille a même posté des images de sa rencontre avec le comédien en y a ajoutant la légende suivante: ''Papitou le comédien et moi''.

Ces images ont bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes qui, au vu de la complicité qui semble exister entre Papitou et Cécilia, ont tout de suite conclu qu'il y a une relation amoureuse entre nos deux peoples. Invitée le samedi dernier à l'émission "Accusé levez-vous" sur Trace FM, Cecilia la magie avait affirmé qu'elle n'avait absolument rien à voir avec la faillite de Dougoutigui. ''Je n'ai mangé que 2 poulets de la ferme de Dougoutigui'', a-t-elle indiqué.