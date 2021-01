Arafat: L'affaire Tina Glamour et Olopkatcha prend une autre tournure

Un peu plus d'un an après le décès de Dj Arafat, le torchon brûle entre Olokpatcha et Tina Glamour. Ce qui se passe.

Olokpatcha l'empereur: ''Maman Tina Glamour, ne me pousse pas à bout, sinon...''

La mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour n'est pas du tout contente du compagnon de son défunt fils, Olokpatcha l'empéreur, à qui elle reproche de vouloir organiser sans son consentement, une soirée le 26 janvier 2021 afin de célébrer l'anniversaire du Beerus Sama.

Elle s'était farouchement attaqué à ce dernier. ''Ce n'est pas avec le nom de mon fils que tu vas faire les funérailles de ton père'', avait-elle confié à média Prime.

Des propos qu'Olopkatcha l'empéreur n'a pas du tout appréciés, et il n'est pas passé par quatre chemins pour le faire savoir dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

''Elle est aussi orpheline de père. Donc normalement, elle doit savoir ce que l'on ressent quand on perd son papa. Je ne suis pas le seul enfant de mon papa. J'ai des frères et sœurs financièrement bien nantis, que connaissait très bien Arafat. Donc je n'ai pas besoin de faire une collecte de fonds pour enterrer mon papa. Mes frères, sœurs et moi, allons rendre un grand hommage à notre père. Arafat est son fils. Nous le savons tous. Mais en tant qu'artiste, il appartient à tout le monde'', a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter: ''Je ne suis pas le seul à vouloir faire une fête ce 26 janvier en l'honneur de Arafat. Qu'elle mène des enquêtes. Elle s'en rendra compte. Maman Tina, trop c'est trop. Ne me pousse pas à bout. Arrête de me lancer des invectives sur les réseaux sociaux. Arrête de chaque fois vilipender les amis de ton défunt fils dans des vidéos, interviews que tu accordes. Ce n'est pas de ton âge. Nous avons aussi des parents. De grâce, épargne ma famille. Maman Tina, ne me pousse pas à bout, sinon à ma prochaine sortie, je ne ferai pas de vidéos mais je vais rendre publiques, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux'', a-t-il menacé.