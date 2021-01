Mercato: Marley Aké (OM) pose enfin ses valises à la Juventus Turin.

Départ inattendu de l'ailier Marley Aké de l’Olympique de Marseille vers la Juventus Turin. Le directeur du football de l'OM, Pablo Longoria, a pratiquement bouclé l’échange avec un espoir de 20 ans du club turinois: le jeune Franco Tongya.

OM-Juventus: Marley Aké contre l’espoir Franco Tongya

Peu utilisé par André Villas-Boas, Marley Aké pourrait rapidement s’engager avec la Juventus selon Sky Sports. En attendant l’officialisation du départ de Morgan Sanson à Aston Villa, la direction marseillaise multiplie les discussions et aurait également trouvé une porte de sortie à Marley Aké.

Prolongé jusqu'en 2024 en juin dernier, Marley Aké devrait signer un contrat de quatre ans et demi dans le Piémont. Ce transfert intervient après les départs des indésirables Maxime Lopez (Sassuolo) et Kevin Strootman (Genoa), tous les deux prêtés, ou encore les arrivées de Pol Lirola (Fiorentina) et Arkadiusz Milik (Naples), recrutés cet hiver dans le cadre de deux prêts,

Représenté par l'agent Mino Raiola, Tongya, considéré comme un jeune espoir prometteur, se trouvait en fin de contrat avec le champion d'Italie en titre en juin prochain.

Marley Aké aux côtés de Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata

C’est finalement en Italie que Marley Aké devrait se battre pour jouer. Mais la chose ne s’annonce pas facile à Turin en raison d’une forte concurrence. Barré à l’OM par Dario Bendetto, Valère Germain et Arkadiusz Milik, le buteur tricolore luttera désormais avec Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata ou encore Paulo Dybala… rien que ça.

Ces deux formations vont enregistrer comptablement cet échange sous la forme de deux transferts séparés, estimés entre 5 et 7 millions d'euros, afin de générer des plus-values. Il s'agit d'une stratégie de plus en plus utilisée par les équipes européennes.

On pense notamment au deal l'été dernier entre la Juventus Turin et le FC Barcelone pour l'échange Arthur - Miralem Pjanic (les explications de cette pratique ici). En attendant de voir si ce choix sera payant sur le long terme, Longoria continue de trancher dans le vif à l'OM.