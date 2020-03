Juventus Turin: Le footballeur Blaise Matuidi positif au Coronavirus

Blaise Matuidi, le champion du monde de football avec la France, a été testé positif au nouveau Coronavirus (COVID-19). Le milieu de terrain est en isolement pour cette maladie, selon son club la Juventus Turin.

Le Coronavirus ne trie pas. Le milieu de terrain français, un des sportifs les plus riches de son pays, a été testé positif au Coronavirus. Un communiqué de son club a fait savoir qu’il est en isolement chez lui d’où il fait l’objet d’un suivi. Le communiqué de la Juventus Turin :

"Le footballeur Blaise Matuidi a subi des tests médicaux qui ont révélé sa positivité au Coronavirus-COVID-19. Depuis le mercredi 11 mars, le joueur, en isolement volontaire à son domicile, continuera d'être surveillé et de suivre le même régime. Il va bien et est asymptomatique."

À cause de cette pandémie, la quasi-totalité des championnats de football est à l’arrêt. De la Ligue 1 à la Liga, Serie A, Premier League et même la Bundesliga, plus aucun match de foot n'est disputé en Europe. Cette crise de Coronavirus crée la panique sur le Vieux continent, en France plus précisément. Même s’il n’a pas prononcé le mot, le Président français a encouragé ses concitoyens à rester à l’isolement chez eux.

Quand le Coronavirus déjoue tous les plans dans le monde

Dans son discours à la nation lundi soir dernier, il a recommandé des sorties essentiellement pour les démarches vraiment utiles, les courses alimentaires, plus particulièrement. Toutes les entreprises françaises qui le peuvent s’organisent pour le télétravail. Des personnes manquant de moyens financiers ou qui perdront du pouvoir d’achat bénéficieront d’une aide de l’État.

Cette mesure durera jusqu’à la mi-avril 2020 et pourrait être prolongée en cas d’aggravation de la crise. À cause de la crise de Coronavirus, l'Euro 2020 a été reporté à l'année prochaine. Autre report, les prochaines journées de la CAN 2021 initialement prévues fin mars. Le CHAN n'échappe pas au COVID-19. Cette compétition est reportée « à une période plus propice ».