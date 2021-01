Somalie: Attaque des shebabs contre un hôtel du centre de Mogadiscio

Une attaque des shebabs en cours, ce dimanche, dans un hôtel près du KM4 dans le centre-ville de Mogadiscio en Somalie, rapportent plusieurs médias locaux.

Un commando d'islamistes shebab lance une attaque contre un hôtel de Mogadiscio - Attaque des shebabs

Une attaque revendiquée par les islamistes radicaux shebabs était en cours ce dimanche 31 janvier dans un hôtel fréquenté du centre de Mogadiscio, la capitale somalienne, devant lequel une voiture piégée a dans un premier temps explosé. « Il y a une attaque en cours dans un hôtel près du KM4. (…) Il y a des échanges de tirs », a déclaré à l’AFP Mohamed Adan, un officier de police.

En décembre 2019, une attaque des shebabs, avait fait cinq morts - trois civils et deux membres des forces de sécurité - et onze blessés. Après plusieurs heures de siège, la police somalienne est parvenue à neutraliser les deux derniers membres des shebab retranchés à l'intérieur de l'hôtel SYL, régulièrement fréquenté par des dignitaires et déjà pris pour cible par les shebab.

Un an plus tard, au moins dix personnes, dont un responsable gouvernemental, ont été tuées et une trentaine blessées dimanche 16 août dans l'attaque d'un hôtel réputé de Mogadiscio. Elle avait débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite sur la plage du Lido, fréquenté par les dirigeants somaliens. Des hommes armés ont ensuite investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus.

Il a fallu quatre heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement, a indiqué à l'AFP Ismael Mukhtaar Omar, un porte-parole du ministère de l'Information.

Chassés de la capitale somalienne en 2011, les Shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.

Affiliés à Al-Qaïda, ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom).