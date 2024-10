La Côte d’Ivoire renforce son dispositif de cybersécurité. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Abidjan emboite ainsi le pas à Cotonou, qui a déjà fait l’expérience.

Cybersécurité : la Côte d’Ivoire crée l’ANSSI pour lutter contre la cybercriminalité

La Côte d’Ivoire dispose désormais d’une agence dédiée à la coordination des efforts de lutte contre la cybercriminalité et à la sécurisation des infrastructures numériques. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a validé la création de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

L’ANSSI est le nouvel organisme national spécialisé en cybersécurité. Elle regroupe les missions qui étaient auparavant dispersées entre plusieurs structures de lutte contre la cybercriminalité, de protection et de sécurisation des systèmes informatiques.

Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, cette nouvelle agence est chargée de « la mise en œuvre des plans d’action, de la coordination et de la gestion des crises de Cybersécurité, de la coordination des actions de protection des infrastructures critiques et des systèmes d’information publics et privés ainsi que du pilotage des processus de prévention, de protection, de surveillance, de détection et de réponses aux incidents ».

La création de l’ANSSI intervient alors que la Côte d’Ivoire est la cible d’une campagne de désinformation en ligne. Elle arrive également à quelques mois de l’élection présidentielle, une période naturellement sensible où la présence numérique augmente les risques de dérives.

L’expérience de l’ANSSI au Bénin

Le Bénin, qui a créé sa propre ANSSI en 2018, a déjà franchi une étape importante en matière de sécurisation des systèmes informatiques. Depuis, l’idée a évolué pour donner naissance à l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN) en 2022.

Cette nouvelle agence a pris le relais d’anciennes structures, telles que l’Agence du Développement du Numérique (ADN), l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI), et l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), ainsi que l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Électroniques et de la Poste (ABSUCEP).

Avec l’ASIN, le Bénin s’est repositionné comme un leader en cybersécurité et met en œuvre sans difficulté ses projets numériques. L’ASIN est organisée en trois pôles : le Pôle Infrastructures Numériques, le Pôle Sécurité Numérique et le Pôle Système d’Information et Digitalisation.