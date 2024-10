Pour marquer le 60ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Zambie, le président Hakainde Hichilema a décidé d’accorder la grâce à 859 détenus. Cette décision, annoncée le jeudi 24 octobre, s’inscrit dans une volonté de célébrer ce moment historique tout en offrant une nouvelle chance à des personnes incarcérées.

La Zambie célèbre son indépendance et ouvre les portes de la prison

Au total, 859 détenus dans les prisons ont recouvré leur liberté en Zambie. Ceci grâce au chef de l’État Hakainde Hichilema qui leur a accordé la grâce présidentielle. Parmi les bénéficiaires de cette mesure de clémence figurent 840 détenus ordinaires, neuf personnes âgées, sept femmes ayant des enfants à charge et trois ressortissants étrangers. Les critères de sélection de ces détenus n’ont pas été précisés, mais il est probable que leur comportement en détention et la nature de leurs crimes aient été pris en compte.

Il s’agit d’un acte symbolique fort posé par le premier citoyen de la Zambie. Car, en graciant ces détenus, le président Hakainde Hichilema a voulu souligner l’importance de la réconciliation nationale et de la réinsertion sociale. Ce geste symbolique s’inscrit dans la continuité des actions menées par le gouvernement pour améliorer le système pénitentiaire et offrir de meilleures perspectives aux personnes privées de liberté.

Pour marquer davantage cette journée, le président Hakainde Hichilema a également rendu hommage à Kenneth Kaunda, héros de l’indépendance zambienne, en déposant une gerbe sur sa tombe. Il a par ailleurs participé à une cérémonie en l’honneur des héros nationaux.

À noter que dans son discours prononcé à l’occasion de la fête de l’indépendance, l’actuel locataire du palais de la présidence a appelé les Zambiens à s’unir pour relever les défis auxquels le pays est confronté, tels que le changement climatique, la pauvreté et la corruption. Il n’a pas manqué de souligner l’importance de bâtir un meilleur avenir pour les générations futures. Cette grâce présidentielle est un signe encourageant qui témoigne de la volonté du gouvernement de tourner la page et de construire une Zambie plus juste et plus équitable.