Les choses se précisent entre Cécilia (ex de Dougoutigui) et Papitou

L'ex petite amie de Dougoutigui, Cecilia la magie, et son nouveau compagnon, Koloko Germain alias Papitou, ont annoncé une importante nouvelle. Ce qui est prévu.

Ce que mijotent Cecilia la magie (ex de Dougoutigui) et Papitou

Dougoutigui avait récemment affiché sur les réseaux sociaux une jeune fille répondant au nom de Cécilia la magie qu'il a présentée comme sa petite amie. Une relation qui fut de courte durée puisque le jeune homme est réapparu tout en larmes, dans une autre vidéo publiée sur sa page Facebook, pour faire savoir que sa dulcinée voulait le quitter pour un autre homme.

Cécilia la magie était ensuite montée au créneau pour confirmer qu'elle a effectivement lâché Dougoutigui pour la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Deversaille Dj. ''Goumin (maladie d'amour) va te tuer Dougoutigui. Moi, on ne s'amuse pas avec moi (...) Tu n'as pas pris soin de moi pendant les fêtes. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné l'argent. Toi et puis moi, c'est fini. Deversaille m'a donné de l'argent pour me tresser; il est venu me draguer. J'ai accepté. Il est très efficace au lit...Deversaille, je t'aime'', a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur la toile, avant d'affirmer quelques jours plus tard, avoir été larguée par Deversaille.

Cependant, la jeune fille semble avoir trouvé un point de chute. Il y a quelques jours, Cécilia la magie avait été aperçue aux côtés de l'humoriste ivoirien Koloko Germain alias Papitou. La jeune fille a même posté des images de sa rencontre avec le comédien en y ajoutant la légende suivante: ''Papitou le comédien et moi''. Depuis lors, nos deux compagnons ne se quittent plus; ils préparent même un spectacle pour le 27 février 2021 au Palais de la Culture de Treichville.

''Le rendez-vous du 27 février est confirmé. Je suis actuellement avec la star du moment, La magie'', a confié Papitou dans une vidéo publiée sur Facebook. ''S'il ne veut pas dire, je vais dire. Je suis avec mon chéri. Je suis avec Papitou maintenant. Ne manquez pas au rendez-vous du 27 février'', a ajouté Cecilia la magie.