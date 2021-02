Affaire "homosexualité de Molaré et Beynaud": Aïcha Koné explique

Après les propos fracassants de son neveu, El Youki, qui a cité les artistes ivoiriens Serge Beynaud et Molaré dans une affaire d'homosexualité, la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné a tenu à dire sa part de vérité.

Aïcha Koné: ''Que les internautes n'associent pas mon image aux propos qu'il (El Youki) tient''

Invité le samedi 30 janvier 2021 à l'émission "'Accusé levez-vous'' diffusée sur Trace Fm, l'artiste ivoirien vivant en France, répondant au nom de Président El Youky, a fait des révélations assez troublantes sur le choriste ivoirien Guy Armand Mbourou.

''Il m'a dit qu'il est fan de ma personne. En un mot, il est amoureux de moi, et il m'envoie des photos de sa poitrine. Quand j'ai vu cela, automatiquement j'ai supprimé. Et il me demande pourquoi je ne regarde pas ce qu'il m'a envoyé. Je lui ai répondu que je me suis rapproché de lui à cause de la musique et rien d'autre. Il m'a dit que si on se voyait, on allait en parler'', a confié El Youky.

Puis l'artiste de continuer: ''Et quand on s'est vu, pendant qu'on mangeait, il me faisait sortir les secrets des autres artistes. Il me disait: ''tu sais El Youky, si tu veux rentrer dans la musique, il faut rentrer dedans. Il faut devenir homosexuel. Moi-même, je fais ça avec Serge Beynaud. Je le fais avec Molaré''. Mais moi, je lui ai dit que je ne suis pas prêt pour ce genre de choses''.

Des propos surprenants qui suscitent de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. La diva de la musique ivoirienne Aicha Koné s'est également prononcée sur les révélations faites par El Youky qui s'avère être son neveu.

''L'artiste El Youky est mon neveu. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Je ne cesse de lui dire de faire preuve de sagesse dans ses sorties sur les réseaux sociaux. Mais il n'en fait que à sa tête. La première fois, j'ai eu à présenter des excuses à mon fils Molare. Il a encore tenu des propos qui m'indignent et m'exaspèrent sur une chaîne de radio. Qu'il respecte la vie privée des autres'', a confié Aïcha Koné à Media Prime.

Puis d'ajouter: ''Je présente mes excuses à tous ceux qu'il a choqués et vexés. Je demande humblement à tous ces acteurs des médias qui ont de la considération, de l'estime pour ma modeste personne, de ne plus accorder des interviews à mon neveu. El Youky est certes mon neveu mais de grâce, que les internautes n'associent pas mon image aux propos qu'il tient. Encore une fois, pardon à tout le monde et à tous ces artistes pour qui je voue un respect'', a déclaré Aïcha Koné.