Demi-finales CHAN 2020 ce soir/ Chocs Cameroun-Maroc / Guinée-Mali

Demi-finales CHAN 2020 ce soir, un derby ouest-africain (Guinée-Mali) et un choc entre deux poids-lourds (Cameroun-Maroc), ce mercredi soir.

Demi-finales CHAN 2020: Pays organisateur et tenant du titre s’affrontent

Les affiches des demi-finales du CHAN (Championnat d'Afrique des Nations) sont connues: le Mali et la Guinée vont s'affronter d'un côté dans un duel ouest-africain, tandis que le Cameroun sera opposé au Maroc pour un choc entre le pays organisateur et le tenant du titre.

Le Cameroun, qui a frappé un grand coup en éliminant la RD Congo (2-1), se frottera au Maroc qui a fait plier la Zambie (3-1) en quart de finale.

C’est dans un trou de souris que le Mali s’est qualifié face au Congo (0-0, 5-4 t.a.b.), et la Guinée qui s’en est remise à un coup franc de Morlaye Sylla pour se défaire du Rwanda (1-0).

Le sélectionneur camerounais, Martin Ndtoungou Mpilé, a affirmé avoir la recette pour battre ses adversaires: “Je ne vais pas vous dévoiler notre stratégie, j’ai pris des notes. Néanmoins, l’état d’esprit est bon, on va rentrer dans le match avec le même engagement qu’on a eu contre la RDC, la même détermination et on verra par la suite. Mais sachez que ce sera une bonne opposition face au Maroc“, rapporte le site Lions de l’Atlas.

“Le Maroc a un collectif. Techniquement, ils font bien circuler le ballon avec une bonne conservation et de bonnes individualités. Maintenant, il faut résoudre ce problème lorsque vous jouez contre une telle équipe“, a-t-il ajouté auprès d'un média local.

Comme en 2016, le Syli national a réussi à se hisser en demi-finale et espère cette fois-ci obtenir, pour la première fois, son billet pour une finale de CHAN. Ce derby ouest-africain entre Guinéens et Maliens s'annonce comme un match particulièrement ouvert.

Programme des demi-finales CHAN 2020 du mercredi 3 février (heure France, soit GMT +1)

16h, Mali-Guinée, Stade de Japoma, à Douala

20h, Maroc-Cameroun, à Limbé