Côte d'Ivoire: Ce qui s’est passé mardi au parc des Sports de Treichville

Une partie du mur du Parc des Sports de Treichville a été détruite par un camion le mardi 19 janvier 2021. Ce qu’il s’est passé.

Une partie du Parc des Sports de Treichville détruite

Le parc des Sports de Treichville joue un rôle très important dans le développement et la pratique du sport en Côte d’Ivoire. Cette infrastructure sportive abrite de nombreux championnats de différentes disciplines.

On peut citer entre autres, les championnats de basket-ball, de Handball, de volley-ball, d'arts martiaux, de rugby et même de football. Le mardi 19 janvier 2021, aux environs de 18 h 30, un fait assez surprenant s’est produit en ce lieu.

En effet, l'entrée principale du Palais des Sports de Treichville a été démolie par un conteneur frigorifique de 40 pieds. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine.

‘’Le conducteur de ce conteneur venait décharger de la marchandise en face du complexe sportif. En faisant sa manœuvre, il a démoli le portail et la dalle de l'entrée principale de cette installation sportive‘’, confie l’Office national des Sports (ONS) dans un communiqué.

‘’Madame la Déléguée du Palais des Sports de Treichville, Sigui Éva, a informé Mme la Directrice Générale de l'ONS, Koné Mariame Yoda. Elle a, à son tour, donné des instructions à Mme le Chef de Département des Infrastructures, de l'Equipement et de la Maintenance, Juliette Abé, et le Chef de Service Juridique, Daligou Dalphé, pour situer les responsabilités et trouver une solution aux dégâts causés‘’, indique la note d'information.