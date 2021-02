Addiction à drogue: Petit Denis reconduit de nouveau en France?

Le chanteur Zouglou, Petit Denis, pourrait rejoindre la France dans les prochains jours. Les raisons.

Le promoteur Dao l'argent en route pour Abidjan pour régler le cas Petit Denis?

L'artiste zouglou, Petit Denis, a longtemps trainé la réputation d’un accroc à la drogue et autres stupéfiants. Après des cures de désintoxication en Côte d’Ivoire et à l’extérieur du pays, l’artiste était toujours retombé dans les mêmes travers.

Début 2019, le promoteur de spectacles ivoirien vivant en France, Dao l'argent, décide de donner une nouvelle orientation à la vie de Denco. Ainsi, il fait venir le chanteur Zouglou au pays d'Emmanuel Macron, qui subit un profond changement après plusieurs mois passés en France.

Invité en décembre 2019 sur France 24, Denco affirmait avoir mis fin à la consommation de la drogue. ''La drogue, ça été à un moment de ma vie; ça, je ne peux pas le nier. Je me suis cogné la tête au mur. Il faut qu'on le dise. Mais j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de jeunes qui me prennent pour exemple... Je me suis donc forgé pour montrer aux jeunes qu'on peut se débarrasser de la drogue'', déclarait El Capo.

Cette décision de tourner le dos à la drogue a eu un impact plus que positif sur sa santé puisqu’il apparaissait beaucoup plus rayonnant dans ses photos et vidéos publiées sur la toile, contrairement à l’état très amaigri que l’on avait pu voir de lui lorsqu’il regagnait la France en début d’année 2019.

En mars 2020, le promoteur de spectacles Dao l'argent et Petit Denis arrivent à Abidjan pour un concert au Palais de la Culture. Mais les choses vont mal se passer. Le parrain de l'événement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly décède brusquement en juillet de la même année, et l'événement est suspendu en raison de la Covid-19.

Dao l'argent retourne donc en France, et Denco, lui, reste à Abidjan. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Denco est retourné à ses vieux démons au vu de ses dernières apparitions sur la toile. L'artiste Couper décaler, Dj Lewis, est même récemment monté au créneau pour accuser les personnes qui ont décidé de ramener Denco à Abidjan.

De son côté, Dao l'argent, désigné Meilleur promoteur de spectacles de la diaspora au PRIMUD 2020, a décidé de revenir à Abidjan afin de mieux regarder le cas Petit Denis. A en croire nos sources, le promoteur de spectacles a quitté Paris ce vendredi 5 février en direction d'Abidjan. Un retour de Denco en France est même envisagé.