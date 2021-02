Son mari décédé, Sarah Messan ''dans les bras'' de Jean Michel Onnin

Quelques semaines après le décès de son époux, la web humoriste Sarah Messan semble apprécier la compagnie de l'animateur Jean Michel Onnin.

Sarah Messan: ''Jean Michel, c'est la douceur incarnée ce mec''

La web humoriste Sarah Messan a récemment été frappée d'un terrible malheur. La dame qui s'est révélée sur la toile grâce à des vidéos assez comiques, a perdu son mari en Novembre 2020.

Quelques mois après cette grosse perte, la jeune comédienne a décidé de se remettre au travail. A cet effet, elle a ouvert un restaurant dénommé ''Les délices de Sarah Messan.

''Vous êtes au courant du drame dont j'ai fait face. C'était très dur et c'est même ma plus grande douleur. Au début, je voulais mourir. Je me lamentais et je ne mangeais plus. J'étais devenue l'ombre de moi-même. C'est ainsi que j'ai décidé de faire de cette douleur une force. Je me suis donc levée avec une seule arme "ma détermination" et j'ai décidé de travailler avec rage, car j'avais un projet et un rêve que je voulais absolument réaliser. Aujourd'hui, je vous présente mon restaurant "LES DÉLICES DE SARRA MESSAN" que je mettais sur pied dans l'ombre. C'est un restaurant africain(...)", avait-elle écrit sur sa page Facebook le 14 janvier 2021.

Depuis l'ouverture de son restaurant, Sarah Messan reçoit de nombreuses célébrités parmi lesquelles, le talentueux animateur Jean Michel Onnin qui s'y est rendu dans le cadre d'une émission télé.

Plusieurs photos de cette rencontre, dont une dans laquelle nos deux célébrités se tenaient dans les bras, ont même été relayées sur la page Facebook de la web comédienne. ''Un peu de douceur'', a commenté la belle Sarah Messan.

Cette publication a suscité de nombreuses interrogations, d'autant plus qu'il y a quelques jours, Sarah Messan postait une autre photo d'elle et de Jean Michel Onnin en y ajoutant la légende suivante: ''Jean Michel, c'est la douceur incarnée ce mec''.