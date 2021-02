Ouattara et ses pairs de l'UA déclenche la guerre contre la Covid-19

À la suite du Sommet extraordinaire tenu le 2 février dernier, Alassane Ouattara et ses pairs de la CEDEAO ont tenu, ce samedi 6 février, le 34e Sommet ordinaire de l'Union africaine. La lutte contre la Covid-19 était au coeur de cette rencontre des dirigeants africains.

Bouter la Covid-19 et les conflits hors d'Afrique : Ouattara et l'UA s'engagent

La résolution des problèmes africains par les Africains eux-mêmes, tel semble le nouveau cheval de bataille des dirigeants africains ces dernières années. Cette mission est d'autant plus noble qu'il leur convient d'avoir une vision commune et de mutualiser leurs efforts pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

C'est dans ce nouvel état d'esprit que les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis, le mardi dernier, en vue de « l’harmonisation des candidatures de nos États aux élections des Commissaires et des dirigeants de l’Union africaine, prévues le 6 février 2021 ».

Car, explique Alassane Ouattara, il s'agit « d’assumer d’importantes responsabilités au sein de notre organisation continentale, notre région doit définir ses priorités stratégiques, se fixer des objectifs clairs et se donner les moyens de les atteindre, en agissant de façon coordonnée ».

Aussi, au terme de cette concertation tenue par visioconférence, à cause de la pandémie à Coronavirus, Macky Sall, le président sénégalais, a été désigné pour par ses homologues pour être le candidat consensuel de l'espace communautaire ouest-africain à la Présidence en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023.

Le jour de vérité est donc arrivé aujourd'hui samedi. Les Chefs d’État et de Gouvernement du continent ont donc pointé présents à ce rendez-vous du 34e Sommet ordinaire de l'UA. « Ce samedi, je participe, par visioconférence, au 34e Sommet ordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine », a confirmé dans un tweet, le président ivoirien.

Le Président Ouattara a par ailleurs précisé les objectifs majeurs que ses pairs et lui entendent réaliser pour un bien-être harmonieux sur le continent. « Nous sommes déterminés à mettre en place une stratégie commune et une réponse collective pour accélérer la campagne de vaccination contre la #COVID19 en Afrique, et à mutualiser nos efforts en vue de la résolution des différents conflits sur notre continent. #UnionAfricaine. »

À noter que les vaccins contre la Covid-19 sont pour la plupart fabriqués dans les pays occidentaux. En commentaire aux tweets d’Alassane Ouattara, certains internautes ont encouragé les dirigeants africains à financer des vaccin made in Africa.