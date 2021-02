El Hadj Mamadou Traoré : "Soro sera bientôt au palais présidentiel"

El Hadj Mamadou Traoré croit fermement à la victoire de son mentor Guillaume Kigbafori Soro dans sa lutte contre Alassane Ouattara. Pour ce cadre de Générations et peuples solidaires (GPS), le député de Ferké ne tardera pas à s'installer au palais présidentiel.

Mamadou Traoré annonce Guillaume Soro au palais présidentiel

L'époque où Alassane Ouattara ne tarissait pas d'éloges à l'égard de Guillaume Soro est bien loin. L'actuel chef de l'Etat ivoirien n'est plus en odeur de sainteté avec celui qu'il appelait affectueusement son "fils". Et pour cause, l'ex-patron de la rébellion sous Laurent Gbagbo a catégoriquement refusé de regagner le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Il est même allé jusqu'à céder son fauteuil de président de l'Assemblée nationale ivoirienne.

Désormais, la rupture entre l'ancien secrétaire général des Forces nouvelles (FN) et le chef de file des houphouëtistes est consommé. Guillaume Soro a entamé un exil dans l'hexagone depuis le 23 décembre 2019 après un retour manqué à Abidjan à la suite d'une absence de plusieurs mois.

Des proches de l'ancien PAN, dont Souleymane Kamagaté Koné et Alain Lobognon, sont actuellement détenus par le régime du RHDP. Le mouvement politique Générations et peuples solidaires de Guillaume Soro traverse de sérieuses difficultés avec la défection de certains de ses cadres.

Malgré tout ceci, El Hadj Mamadou Traoré, proche du député de Ferké, demeure convaincu de la victoire des soroistes. Dans une publication sur sa page Facebook, il a demandé aux soroistes "de ne pas douter un seul instant du fait que Guillaume Soro sera un jour et très bientôt au palais présidentiel.

Poursuivant, l'opposant ivoirien a fait savoir que "tout est une question de temps" avant d'exhorter les soroistes à ne pas avoir de la haine pour ceux qui les persécutent, mais à plutôt prier pour eux.